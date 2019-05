Bộ Công Thương: ‘EVN lợi nhuận chỉ ở mức 3%’

So sánh giá điện Việt Nam và các nước khác So với các nước Đông Nam Á: Sau khi điều chỉnh giá điện thì mức giá bán lẻ điện bình quân của Việt Nam bằng 37% so với Campuchia, 78% giá điện của Lào và bằng 66% của tám nước còn lại. So sánh giá điện với các nước cùng GDP: Tổng hợp tám nước có GDP từ 1.599 USD đến 3.246 USD thì mức giá điện bán lẻ bình quân của Việt Nam sau khi điều chỉnh chỉ bằng 83% giá điện bình quân tám nước này. Như vậy, sau khi điều chỉnh giá bán lẻ điện bình quân ở Việt Nam vẫn thấp hơn 17% giá điện bình quân tám nước có GDP tương đồng với Việt Nam, bằng 66% giá điện bình quân tám nước trong khu vực Đông Nam Á và bằng 58% giá điện bình quân của các nước trên thế giới. Theo nguồn globalpettrolprices tháng 6-2018 và statisticstimes tháng 3-2019