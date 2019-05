Cả ba miền đều sắp xuất hiện mưa dông

Đài Khí tượng Thủy văn Khu vực Nam Bộ cho biết, qua quan sát trên radar thời tiết, số liệu định vị dông sét và ảnh mây vệ tinh cho thấy mây dông ở phía Tây Nam đang di chuyển vào khu vực hướng An Phú thuộc An Giang và huyện Hồng Ngự thuộc Đồng Tháp.

Ngoài ra một số ổ mây đang hình thành ngay trên khu vực Tây Ninh (Tân Biên, Tân Châu); Đồng Tháp (Tam Nông, Thanh Bình, Tháp Mười); An Giang (Châu Phú, Châu Đốc, Tân Châu, Phú Tân); Trà Vinh (Trà Cú, Cầu Ngang); Kiên

Giang (TP Rạch Giá, TP Hà Tiên, huyện An Biên, An Minh, Châu Thành, Giang Thành, Giồng Riềng, Gò Quao, Hòn Đất, Kiên Hải, Kiên Lương, Tân Hiệp, U Minh Thượng, Vĩnh Thuận), Cà Mau (U Minh, Thới Bình, Trần Văn Thời, Phú Tân, TP Cà Mau, Cái Nước...) cho thấy mây đối lưu đang phát triển mạnh dần trên khu vực tỉnh các tỉnh: Tây Ninh, Long An, Đồng Tháp, Kiên giang, Trà Vinh...và trên khu vực Phú Quốc, một số nơi thuộc TP. HCM, Bình Dương, Vũng Tàu.

Bên cạnh đó, Đài Khí tượng Thủy văn Khu vực Nam Bộ cảnh báo trong thời gian tới, mây đối lưu tiếp tục phát triển mở rộng trên các khu vực và gây mưa dông cho một số nơi thuộc khu vực trên, sau đó lan sang các khu vực lân cận. Trong cơn dông cần đề phòng sét, lốc xoáy và gió giật mạnh.

Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia đã ghi nhận rãnh áp thấp bị nén có trục ở khoảng 19 - 22 độ vĩ bắc. Do ảnh hưởng của rãnh áp thấp bị nén kết hợp với hội tụ gió ở mực 1.500 m nên trong ngày chiều 22-5, các tỉnh Tây Bắc, Việt Bắc và khu vực các tỉnh từ Thanh Hóa đến Quảng Nam có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa vừa, mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.