Cà Mau: Cửa biển vừa nạo vét xong đã bồi lấn

Chủ thầu: Chúng tôi đã chịu phạt Về vấn đề công trình vừa xong đã bồi lắng, đại diện Công ty cổ phần Xây dựng công trình Hồng Lâm (nhà thầu dự án) lý giải: “Vấn đề đưa thiết bị nhỏ, sai thiết kế vào thi công là vì chúng tôi thấy cần đẩy nhanh tiến độ. Bên cạnh xáng thổi lớn đúng thiết kế, chúng tôi có đưa 11 xáng thổi nhỏ, làm được bốn ngày thì chủ đầu tư buộc dừng và chúng tôi đã dừng lại, chịu phạt”. Đại diện này cũng cho rằng cửa biển bồi lấn thì chủ yếu do ảnh hưởng của bão số 3, đã được đoàn khảo sát của tỉnh kết luận rõ. “Riêng những dòng đất cứng mà dân gọi là dòng khoai do chúng tôi thi công để lại là không đúng. Đoàn khảo sát đã khảo sát và kết luận chứ không phải tôi tự khảo sát” - đại diện này nói. Đại diện này cho biết thêm hiện nay do yêu cầu của chủ đầu tư, công ty đã đưa cơ giới đến cửa biển Khánh Hội chuẩn bị nạo vét lại. Do đặc điểm nạo vét không có quy định bảo hành nên phần này sẽ do chủ đầu tư chịu. Một con tàu chìm ở hai vị trí Riêng vị trí tàu ông Trịnh Văn Đời bị chìm, Sở NN&PTNT cho rằng sau khi sở chủ trì khảo sát lại thì nằm ngoài khu vực dự án nạo vét. Tuy nhiên, ông Đời khẳng định: “Hôm đó họ có gọi điện thoại nhưng tôi bận việc không tham gia được. Nhưng nếu họ lấy vị trí xác tàu hiện nay thì nằm ngoài dự án nạo vét là phải rồi. Bởi sau khi bị vướng dòng khoai, sóng đánh lật thì nó bắt đầu trôi đi. Còn vị trí chìm là ở giữa lòng lạch vào cửa, cách đồn biên phòng 600 m. Lúc mới chìm, tài công của tôi có trình báo và đồn đã lập biên bản, có tọa độ rõ ràng”. Như vậy, quá trình khảo sát lại vị trí tàu chìm của Sở NN&PTNT là không khớp với biên bản do đồn biên phòng lập lúc tàu mới chìm. Về vấn đề này, UBND tỉnh Cà Mau cho hay đã chỉ đạo các cơ quan liên quan khảo sát thực tế, làm rõ nguyên nhân vụ việc để có biện pháp xử lý đúng quy định.