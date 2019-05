Cần Thơ: Cảnh báo xuất hiện mưa to, lốc mạnh, sấm sét

Thông tin trên được ông Phan Thanh Hải – Giám đốc Đài khí tượng thủy văn TP Cần Thơ cho biết tại Hội nghị tổng kết công tác phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn từ năm 2018 đến nay, do UBND TP Cần Thơ tổ chức ngày 29-5.



Hội nghị tổng kết công tác phòng chống thiên tai và tím kiếm cứu nạn được UBND TP Cần Thơ tổ chức ngày 29-5. Ảnh: NN



Cụ thể, theo ông Hải, dự báo tổng lượng mưa toàn mùa tại Cần Thơ có khả năng ở mức cao hơn trung bình nhiều năm một ít. Trong đó, các tháng 8 và 9 sẽ cao hơn trung bình từ 10-20%. Mùa mưa năm nay có khả năng kết thúc sớm vào tháng 11.

Nền nhiệt độ trung bình tại Cần Thơ trong các tháng mùa mưa năm 2019 có xu hướng cao hơn trung bình nhiều năm từ 0,2-0,6oC. Nắng nóng cơ bản sẽ kết thúc trong tháng 5. Tuy nhiên vẫn có một số ngày nắng nóng có nhiệt độ trên 35oC trong nửa đầu tháng 6. Nhiệt độ cao nhất ngày ở mức 34,5o-35,5oC (xuất hiện trong tháng 6). Nhiệt độ thấp nhất ngày ở mức 20,0o-21,0oC (xuất hiện trong tháng 12).

Dự báo số lượng bão và áp thấp nhiệt đới hoạt động trên khu vực Biển Đông và ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền nước ta trong năm 2019 có khả năng ít hơn so với trung bình nhiều năm. Có khoảng 10-12 cơn bão và áp thấp nhiệt đới hoạt động trên khu vực Biển Đông, trong đó có khoảng 4-5 cơn bão ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền.

Về thủy văn, khu vực đầu nguồn sông Cửu Long ít có khả năng xuất hiện lũ đầu mùa. Đỉnh lũ năm 2019 giao động từ mức báo động I đến báo động II. Tuy ít có khả năng xuất hiện lũ lớn nhưng tiềm ẩn nguy cơ cường suất lũ lên nhanh hơn bình thường do tác động điều tiết dòng chảy từ thượng lưu.

“Tình hình thời tiết, thủy văn từ nay đến cuối năm 2019 còn diễn biến phức tạp, cần chủ động đề phòng các hiện tượng thời tiết cực đoan như mưa rất to trong thời đoạn ngắn, dông mạnh kèm theo tố, lốc, sét. Triều cường kết hợp với mưa lớn gây ngập lụt một số vùng trũng thấp trong các tháng cuối mùa mưa. Đồng thời đề phòng hoạt động của hoàn lưu bão và áp thấp nhiệt đới có đường đi phức tạp ảnh hưởng trực tiếp khu vực Nam Bộ trong các tháng 11, 12” – ông Hải lưu ý.

Ông Nguyễn Quí Ninh – Chánh Văn phòng Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn TP Cần Thơ, cho biết trong năm 2018, trên địa bàn TP xảy ra 24 đợt lốc xoáy, 18 điểm sạt lở và hai đợt triều cường với mức đỉnh triều cao trên 2 m… Ước tổng thiệt hại do thiên tai gây ra khoảng 37,2 tỉ đồng. Trong đó, thiệt hại nặng nhất là sạt lở bờ sông với 18 điểm, làm sạt hoàn toàn 10 căn nhà, 43 căn bị sạt một phần và bị ảnh hưởng… với tổng thiệt hại ước khoảng 33,8 tỉ.