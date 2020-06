Chống ngập ở TP.HCM: Làm phần ngọn, quên phần gốc

Rà soát 2 quy hoạch thủy lợi lớn TP.HCM đang rà soát hai quy hoạch thủy lợi lớn trên địa bàn TP. Quy hoạch thủy lợi chống ngập do triều cho TP.HCM (Quy hoạch 1547) do Bộ NN&PTNT lập, Chính phủ phê duyệt năm 2008, chú trọng việc chống ngập do triều, chưa chú ý đến yếu tố mưa lớn và xả lũ. Dự án chống ngập 10.000 tỉ đồng là dự án được hình thành và triển khai bám vào quy hoạch này, dự kiến dự án hoàn thành vào tháng 10 năm nay. Quy hoạch tổng thể thoát nước TP.HCM đến năm 2020 (Quy hoạch 752) do JICA (Nhật Bản) lập từ năm 1997-1998, duyệt năm 2001, là quy hoạch chuyên ngành đang chỉ đạo công tác thoát nước mưa và nước thải của TP.