Chuẩn bị khởi động siêu dự án chống ngập 10.000 tỉ

Diện tích TP.HCM là hơn 2.000 km2, trong đó hơn 1.330 km2 (63%) có cao độ dưới 1,5 m là nơi có địa hình thấp, chịu tác động trực tiếp từ triều biển Đông nên thường xuyên xảy ra tình trạng ngập. Dự án chống ngập 10.000 tỉ đồng do triều khu vực TP.HCM có xét đến yếu tố biến đổi khí hậu (giai đoạn 1) nhằm kiểm soát ngập do triều cường và chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu cho vùng diện tích 570 km² và khoảng 6,5 triệu dân thuộc khu vực bờ hữu sông Sài Gòn và trung tâm TP.HCM. Theo đó, dự án sẽ xây dựng các cống ngăn triều trên các kênh rạch để ngăn triều xâm nhập vào trung tâm TP, nhằm tăng cường tối đa, phát huy hệ thống thoát nước đô thị. Dự án được khởi công vào giữa năm 2016 và dự kiến hoàn thành sau ba năm. Tuy nhiên, vào cuối tháng 4-2018, Công ty TNHH Trung Nam BT 1547 bất ngờ có thông báo tạm ngưng thi công. Lý do là Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) - Chi nhánh Sài Gòn đã dừng giải ngân nên công ty không có kinh phí để tiếp tục thi công.