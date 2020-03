Công an vào cuộc vụ cá chết bất thường trên sông Chu

Chiều nay (18-3), Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết Phòng Cảnh sát môi trường Công an tỉnh đang điều tra làm rõ nguyên nhân dẫn đến việc nhiều hộ nuôi cá lồng trên sông Chu mất trắng chỉ sau một đêm, do cá chết trắng lồng.

Theo Công an tỉnh Thanh Hóa, ở xã Thọ Dân có 11 hộ có cá bị chết với tổng thiệt hại là 2,6 tấn; xã Thọ Hải có 10 hộ có cá chết với tổng thiệt hại là 1,5 tấn; xã Xuân Thiên có 21 hộ có cá chết với tổng thiệt hại là gần 6 tấn.

Hiện Phòng Cảnh sát môi trường đang phối hợp với Sở TN&MT tỉnh Thanh Hóa tiến hành lấy mẫu nước, mẫu cá chết để điều tra làm rõ, xác định nguyên nhân cá chết hàng loạt.

Một số hình ảnh cá chết trắng trên sông Chu được PV ghi lại:



Bọt trắng nổi lên, dòng sông Chu đen kịt đúng vào thời điểm cá lồng chết nổi trắng ở nhiều xã Thọ Hải, Xuân Thiên.



Cá sắp đến ngày thu hoạch bất ngờ chết không rõ nguyên nhân.



Người dân Xuân Thiên xót xa, bất lực nhìn cảnh cá chết trắng.



Một người dân thấy cá chết bất thường đã ngăn cát lọc nước, đưa cá vào bên trong rãnh nước vừa làm xong với hy vọng "còn nước còn tát" nhưng cá vẫn chết.



Những lồng cá trên sông Chu giờ đây đã im lìm, chỉ còn tiếng thở dài thay vì niềm vui đợi ngày thu hoạch.



Hiện nguyên nhân dẫn đến cá chết bất thường đang được Phòng Cảnh sát môi trường vào cuộc làm rõ.