Đã có người chết vì nắng nóng

Hà Nội: Bác sĩ đột quỵ trên sân bóng PGS-TS-BS Nguyễn Văn Chi, Phó Trưởng khoa Cấp cứu A9, BV Bạch Mai, Hà Nội, cho biết những ngày nắng nóng vừa qua, số lượng bệnh nhân đột quỵ vào BV Bạch Mai cấp cứu tăng khoảng 20% so với ngày thường. BS Chi kể cách đây hai ngày, một nam bác sĩ 31 tuổi đã đột quỵ khi đang đá bóng tại sân bóng mini trên đường Trường Chinh, Hà Nội. “Diễn tiến đột quỵ diễn ra rất nhanh. Bác sĩ này rơi vào hôn mê, ngừng tuần hoàn dù được bạn bè đưa vào BV ĐH Y Hà Nội gần đó cấp cứu nhưng đã không qua khỏi do vỡ phình mạch não” - BS Chi nói. Cũng theo BS Chi, nhóm người cao tuổi, trẻ em và người phải làm việc trong điều kiện ngoài trời khi nắng nóng là những người cần hết sức chú ý bảo vệ sức khỏe trong mùa hè. H.PHƯỢNG TP.HCM: Trẻ em, người già nhập viện tăng cao Những ngày qua, người già, trẻ em nhập bệnh viện vì các bệnh đường hô hấp, tiêu hóa gia tăng. Hiện mỗi ngày khoa Khám bệnh, BV Nhi đồng 1 tiếp nhận 5.000-6.000 bệnh nhi. Trong đó, khoảng 20%-30% bệnh nhi mắc các bệnh lý về đường hô hấp, 10%-20% mắc các bệnh về tiêu hóa, khoảng 5% mắc bệnh tay-chân-miệng và rải rác một số ca bệnh thủy đậu, viêm não. Tại khoa Khám bệnh, BV Thống Nhất, số lượng các bệnh nhân cao tuổi đến khám về bệnh huyết áp và rối loạn giấc ngủ tăng 15%; các bệnh lý khác về tiêu hóa, hô hấp, da liễu cũng tăng 7%-10%. AT Nắng nóng kéo dài đến 30-4 Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia dự báo trong những ngày từ 25 đến 30-4, nắng nóng diện rộng còn kéo dài ở Tây Bắc bộ, Trung bộ và Nam bộ. Nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ C. Riêng khu Tây Bắc Bắc bộ, vùng núi phía Bắc và Trung Trung bộ có nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-38 độ C, có nơi trên 39 độ C. Khu vực Nam bộ, tình hình nắng nóng diễn ra hết tháng 4, sang tuần đầu tháng 5. N.CHÂU