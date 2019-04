Đang ngủ, bất ngờ nhà bị nhấn chìm xuống sông

Thông tin ban đầu, vào khoảng 3 giờ sáng 24-4, tại khu vực đang thi công bờ kè sông Ô Môn (thuộc khu vực Thới Lợi , phường Thới An, quận Ô Môn, TP Cần Thơ) đã xảy ra một vụ sạt lở nghiêm trọng khiến 11 căn nhà bị ảnh hưởng.

Theo ngành chức năng, khu vực sạt lở có dài 60 m, sâu vào bờ 5 m. Trong số 11 căn nhà có nhiều căn nhà bị sụp đổ hoàn toàn, một trụ điện bị rơi xuống sông.



Hiện trường vụ sạt lở.

Theo người dân, trước đó vài ngày, người dân thấy nhiều vết nứt xuất hiện trên đường bê tông, vách tường trong nhà nhưng chỉ nghĩ do đơn vị thi công đóng cừ gây nứt. Hơn nữa, do thấy người của công ty xây dựng vẫn còn ở tại căn nhà thuê của dân (nằm trong 11 căn nhà bị sạt lở) nên người dân nghĩ vẫn an toàn.

Theo ông Nguyễn Văn Út Nở (61 tuổi) có nhà bị ảnh hưởng, khi ông đang ngủ thì bất ngờ nghe tiếng động lớn phía bờ sông, sau đó thì khu vực kè bằng bao cát cùng hàng cọc được đóng để bảo vệ bất ngờ sụp xuống sông và ăn sâu vào nhà.

Do không có cửa sau nên ông Nở phải phá vách tôn bên hông nhà để cho cả gia đình thoát thân. Sạt lở khiến căn nhà trước và tiệm làm tóc của con gái ông bị chìm xuống sông. Thiệt hại khoảng 100 triệu đồng.



Ông Lê Việt Sĩ, Chủ tịch UBND quận Ô Môn cho biết, vụ sạt lở không làm ảnh hưởng thêm đến các hộ dân vì đã được hỗ trợ di dời năm 2018 mà chỉ ảnh hưởng đến trụ điện trung thế kéo qua sông Ô Môn làm khu vực này bị mất điện. Ngay lập tức, điện lực Ô Môn cùng các đơn vị liên quan sẽ tiến hành khắc phục, để cung cấp điện trở lại cho người dân.



Công trình thi công bờ kè sông Ô Môn.

Trao đổi với báo chí, ông Nguyễn Quí Ninh, Chi cục trưởng Chi cục Thủy lợi, Chánh văn phòng Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai – Tìm kiếm cứu nạn TP Cần Thơ cho biết vụ sạt lở không ảnh hưởng về người. Hiện, cơ quan chức năng đang tìm phương án di dời một trụ điện trung thế ra khỏi khu vực sạt lở, các hộ dân đang di dời đồ đạc đến khu vực an toàn.

Khu vực sạt lở là nơi đang thi công dự án kè sông Ô Môn được Trung ương hỗ trợ đầu tư, đến nay đã thi công được khoảng 60%.

Theo ông Ninh sau vụ sạt lở trước, cơ quan chức năng đã cho lấp các hố xoáy dưới lòng sông bằng 8.000 khối cát và đóng cọc bên ngoài. Tuy nhiên, đến nay không hiểu vì sao vẫn xảy ra sạt lở. Ngày mai (25-4), Viện Khoa học thuỷ lợi miền Nam sẽ đến khảo sát lòng sông, tìm ra nguyên nhân và đưa ra giải pháp khắc phục.

Được biết, khoảng 1 năm trước nơi đây cũng từng xảy ra vụ sạt sở và đang được thi công xây dựng kè.