ĐBSCL đang bị chìm dần mỗi năm

Cà Mau hiện sụt lún khoảng 30 cm/năm Ông Nguyễn Tiến Hải, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau, cho biết nhu cầu khai thác nước ngầm phục vụ sản xuất, sinh hoạt tại tỉnh trung bình trên 150.000 m3/ngày đêm, dự báo đến năm 2020 tăng lên mức 230.000 m3/ngày đêm. Việc khai thác quá mức nguồn nước ngầm dẫn đến tình trạng sụt lún, cạn kiệt, ô nhiễm nguồn tài nguyên nước dưới đất. Ông Hải cũng cho biết theo đánh giá sơ bộ trong kết quả nghiên cứu giai đoạn 1 về sự sụt lún đất ở bán đảo Cà Mau do Viện Địa kỹ thuật Na Uy thực hiện, sự sụt lún đất ở tỉnh Cà Mau trong vòng 15 năm qua ở nhiều nơi có thể 30-70 cm, bình quân khoảng 1,9-2,8 cm/năm. Trong đó, riêng TP Cà Mau sụt lún khoảng 30 cm trong 15 năm qua. Nếu tiếp tục gia tăng khai thác nước ngầm thì trong vòng 25 năm tới, dự báo sụt lún sẽ lên đến 90 cm. Do vậy, cùng với nước biển dâng do ảnh hưởng của biến đổi khí hậu thì tỉ lệ diện tích bị ngập của tỉnh Cà Mau càng lớn hơn.