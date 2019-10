‘Đổ dầu thải ô nhiễm vào nguồn nước là tội ác’

Ngày 18-10, Công an tỉnh Hòa Bình đã tạm giữ hình sự hai nghi phạm và hai ô tô liên quan đến vụ đổ trộm dầu thải gây ô nhiễm nguồn nước nước sạch sông Đà sau 10 ngày xảy ra sự cố. Cùng với đó, các cơ quan chức năng đang xem xét trách nhiệm của doanh nghiệp cấp nước đã dùng nguồn nước ô nhiễm cung ứng cho người dân.



Xe tải chở 10 m3 dầu thải

Hai người này là Nguyễn Chương Đại (ở Bắc Ninh) và Hoàng Văn Thám (ở Lạng Sơn). Công an tỉnh Hòa Bình cũng đang phối hợp để truy xét, điều tra làm rõ đối tượng liên quan khác.

Tại cơ quan điều tra, hai nghi phạm trên khai nhận ngày 8-10 đã điều khiển xe tải chở khoảng 10 m3 chất thải (dầu thải) đến địa bàn xóm Quyết Tiến, xã Phúc Tiến, huyện Kỳ Sơn, Hòa Bình để tiến hành xả chất thải. Hiện Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hòa Bình đang tiếp tục mở rộng điều tra, thu thập các tài liệu, chứng cứ để xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

Trước đó, ngày 16-10, Công an huyện Kỳ Sơn đã khởi tố vụ án hình sự để làm rõ hành vi gây ô nhiễm môi trường theo quy định tại Điều 235 Bộ luật Hình sự. Tuy nhiên, xét thấy vụ việc nghiêm trọng, Công an huyện Kỳ Sơn đã chuyển vụ việc lên công an tỉnh thụ lý.



Người dân lấy nước sạch tại Nhà máy nước sạch Hạ Đình, Thanh Xuân, Hà Nội. Ảnh: AN HIỂN

Làm rõ trách nhiệm của đơn vị cấp nước

Liên quan đến trách nhiệm Công ty CP Nước sạch sông Đà (Viwasupco) đã sử dụng nguồn nước ô nhiễm để cung cấp cho người dân, trả lời Pháp Luật TP.HCM chiều 18-10, một lãnh đạo Công an tỉnh Hòa Bình cho biết Thủ tướng đã có công điện giao các cơ quan chức năng vào cuộc làm rõ, trong đó có Bộ Công an, Bộ TN&MT, UBND TP Hà Nội, UBND tỉnh Hòa Bình... “Chúng tôi đang chờ kết quả làm việc của các cơ quan chức năng. Sau khi xác định rõ sai phạm thế nào sẽ xử lý theo quy định pháp luật đến đó” - vị lãnh đạo thông tin.

Cùng ngày 18-10, tại cuộc làm việc của Đoàn đại biểu Quốc hội (ĐBQH) TP Hà Nội với các cơ quan của Hà Nội trước kỳ họp thứ 8, QH khóa XIV (dự kiến khai mạc ngày 21-10), ĐBQH Nguyễn Anh Trí đã đề nghị làm rõ, xử lý nghiêm hành vi đổ dầu thải gây ô nhiễm nguồn nước cũng như trách nhiệm của đơn vị cung ứng nước. “Cá nhân, tổ chức nào đổ dầu, chất thải bẩn vào nguồn nước cần phải coi đây là một tội ác, cần xử lý thật nghiêm. Đồng thời xem xét trách nhiệm, kỷ luật nghiêm những cá nhân trong Công ty Cấp nước sông Đà và các đơn vị có liên quan” - ông Trí nói.

Thông tin với Đoàn ĐBQH TP Hà Nội về việc khắc phục, xử lý sự cố này, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung cho hay TP đã chỉ đạo các đơn vị liên quan vào cuộc. Hết ngày 20-10 phải đảm bảo súc sạch được hết hệ thống đường ống, bể chứa nước bị ảnh hưởng. Sau ngày 20-10 các cơ quan sẽ tiến hành giám định liên tục chất lượng nước, khi đảm bảo sẽ thông báo để người dân yên tâm sử dụng lại bình thường.

Bên cạnh đó, Hà Nội đã lập đoàn công tác phối hợp với Hòa Bình để giám sát việc khắc phục sự cố nhiễm bẩn dầu tại khu vực sản xuất nước sạch của Viwasupco. Sở Y tế, Trung tâm Kiểm soát dịch bệnh TP lấy mẫu nước tại đầu nguồn, tại nhà máy, các bể chứa tăng áp, vùng dân bị ảnh hưởng để lấy mẫu xét nghiệm hằng ngày và công bố công khai hằng ngày trên truyền hình Hà Nội để người dân biết.