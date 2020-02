Giải pháp ‘cứu’ miền Tây trước hạn mặn khốc liệt

Viện Khoa học thủy lợi miền Nam dự báo nguồn nước mùa khô năm 2019-2020 về vùng ĐBSCL thấp hơn nhiều so với trung bình nhiều năm và những năm gần đây. Lưu lượng bình quân tháng 2 có thể thấp hơn so với trung bình vào năm 2016. Hiện thủy điện Trung Quốc vẫn xả thấp, nguồn nước về thấp ngay vào nửa đầu tháng 2, do vậy dự báo mặn sẽ xâm nhập sâu, đỉnh mặn tháng 2 vừa xuất hiện trong tuần qua và có xu thế giảm trong tuần tới. Với đặc điểm nguồn nước như hiện nay, người dân cần tranh thủ tích thêm nước ngọt để đề phòng mặn xâm nhập sâu trở lại ở kỳ triều cường tới từ nay đến 27-2. Viện Khoa học thủy lợi miền Nam cũng khuyến nghị các địa phương tranh thủ tích và vận hành hệ thống công trình hợp lý, tăng cường khả năng lấy nước ngay khi có thể. Đồng thời, hạn chế tiêu thoát và kiểm soát mặn ở các hệ thống thủy lợi, đảm bảo tích trữ nước trước khi các ảnh hưởng gia tăng từ thượng nguồn về. đồng thời, tăng cường công tác giám sát mặn, cập nhật các bản tin dự báo thường xuyên để điều chỉnh kế hoạch phù hợp với các diễn biến nguồn nước.