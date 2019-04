Hàng trăm hộ dân khốn đốn vì bãi rác 20 năm

TTC rác Hiệp Thành (người dân gọi là bãi rác Hiệp Thành) nằm ở Phường Hiệp Thành, quận 12. Gần 20 năm làm người dân khốn đốn vì phải sống cạnh mùi hôi, chuột, ruồi.



TTC rác ở Phường Hiệp Thành, quận 12 gần 20 năm làm người dân khốn đốn. Ảnh: NGUYỄN CHÂU

Hàng ngày có rất nhiều xe chở rác ra vào tấp nập tại TTC này. Nơi đây chứa khối lượng rác khá lớn với đủ các loại rác đang phân hủy và bốc mùi, không được che chắn kín. Đủ các loại rác như bao, bọc, bình, rác sinh hoạt… được đổ ngổn ngang tại bãi. Nơi đây không ít ruồi, nhặng, côn trùng trú ngụ.



Hàng ngày có hàng chục xe chở rác ra vào tấp nập tại TTC này. Ảnh: NGUYỄN CHÂU

Người dân nơi đây cũng đã khá nhiều lần phản ánh tình trạng trên nhưng phía chính quyền địa phương vẫn chưa có thời điểm cụ thể di dời TTC này.



Đủ các loại rác như bao, bọc, bình, rác sinh hoạt… được đổ ngổn ngang tại bãi. Ảnh: NGUYỄN CHÂU

Theo UBND quận 12, UBND quận sẽ xây dựng năm TTC chất thải rắn sinh hoạt tại các vị trí: phường Tân Thới Nhất, phường Thạnh Xuân, phường An Phú Đông, phường Thới An, phường Tân Chánh Hiệp. Theo dự kiến, TTC tại phường Thạnh Xuân và phường An Phú Đông sẽ đi vào vận hành từ đầu năm 2020.

Ba TTC Thới An, Tân Chánh Hiệp và Tân Thới Nhất đang được quận khẩn trương, đẩy nhanh các thủ tục để đầu tư, xây dựng. Sau khi hoàn thành, các TTC mới sẽ đảm bảo giải quyết toàn bộ chất thải rắn sinh hoạt phát sinh trên địa bàn quận. Sau đó thì hai TTC Tân Thới Hiệp và Hiệp Thành sẽ ngưng hoạt động.