Hậu Giang nói về việc nâng công suất nhà máy giấy Lee&Man

Hậu Giang đã từng đề xuất nâng công suất và bị bác Năm 2019, UBND tỉnh Hậu Giang đã từng có công văn gửi Bộ TN&MT xin ý kiến góp ý về việc nâng công suất nhà máy giấy Lee&Man từ 420.000 tấn/năm lên 1,42 triệu tấn/năm. Tuy nhiên, bộ đã bác đề xuất này của địa phương. Theo lãnh đạo Bộ TN&MT, lý do bác đề xuất là trong bối cảnh tăng cường kiểm soát ô nhiễm môi trường, đặc biệt đối với các ngành sản xuất dựa vào nguyên liệu là phế liệu như ngành giấy. Đồng thời, bộ đã yêu cầu địa phương và doanh nghiệp hoàn thiện các điều kiện nâng công suất nhà máy. Một trong những điều kiện mà bộ yêu cầu địa phương, doanh nghiệp hoàn thiện trong hồ sơ đề xuất nâng công suất là phải lấy ý kiến các chuyên gia, nhà khoa học và đặc biệt là cộng đồng dân cư sống quanh khu vực nhà máy này. Tháng 10-2020, nêu ý kiến về báo cáo ĐTM dự án nâng công suất nhà máy giấy Lee&Man từ 420.000 tấn giấy/năm lên 1,1 triệu tấn giấy/năm, UBND TP Cần Thơ đánh giá việc nâng công suất của nhà máy giấy sẽ làm tăng chất thải quy mô lớn đột ngột, có thể tác động đến sông Hậu. UBND TP Cần Thơ cũng đề nghị phải có phân tích, đánh giá sự phù hợp của dự án so với hành lang an toàn bảo vệ nguồn nước phục vụ nước sinh hoạt. Mặc khác, chủ dự án phải đưa ra phương án thu gom, quản lý, xử lý bùn thải phát sinh trong quá trình hoạt động. “Trong trường hợp nếu có xảy ra sự cố về môi trường liên quan đến xử lý nước thải thì toàn bộ người dân vùng ĐBSCL đều có nguy cơ bị ảnh hưởng. Tuy nhiên, để xác định thiệt hại về môi trường, kinh tế, sức khỏe con người do bị tác động từ ô nhiễm môi trường là một con số tiềm ẩn, khó có thể liệt kê, tính toán triệt để. Do đó, đề nghị chủ dự án hết sức quan tâm, nghiên cứu, bổ sung đánh giá chi tiết các tác động trong suốt quá trình hoạt động của dự án đối với khu vực” – công văn của UBND TP thể hiện.