Hôm nay TP.HCM tiếp tục mưa giông trên diện rộng

Đài Khí tượng thủy văn khu vực Nam Bộ cho biết, ngày 14-6, nhiều điểm tại Nam Bộ đã có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và tiếp tục ảnh hưởng đến những ngày tiếp theo.

Trung tâm này dự báo, trong ngày hôm nay (15-6) do chịu ảnh hưởng của hội tụ trong trường gió tây nam nên thời tiết Nam Bộ tiếp tục có mưa giông diện rộng, rải rác có mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to.

Trong cơn giông, đề phòng nguy cơ kèm theo gió giật mạnh, lốc, sét.

Đài Khí tượng thủy văn khu vực Nam Bộ khuyến cáo người dân cần đề phòng ngập úng ở những vùng trũng thấp và đô thị. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 1.