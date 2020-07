Lắp camera ở chợ để phát hiện vi phạm vệ sinh nơi công cộng

Ngày 25-7, UBND TP.HCM đã có công văn yêu cầu UBND các quận, huyện rà soát, xác định các vị trí, khu vực thường xuyên hoặc có nguy cơ vi phạm về công tác bảo vệ môi trường như chợ, trường học, bệnh viện, khu đất trống,… để lắp đặt bổ sung camera, thiết bị ghi hình.

Ngoài những camera giám sát sẵn có do địa phương quản lý, cần tận dụng thêm nguồn camera từ các hộ gia đình trong khu vực để kịp thời phát hiện các hành vi vi phạm,…

Đồng thời, UBND TP cũng yêu cầu UBND các quận, huyện triển khai hệ thống tiếp nhận và xử lý nhanh thông tin phản ánh của người dân qua hình ảnh, tin nhắn, thư điện tử và điện thoại liên quan đến vi phạm vệ sinh nơi công cộng.



TP tăng cường lắp đặt bổ sung camera ở nơi công cộng để xử lý vi phạm về môi trường. Ảnh: NGUYỄN CHÂU

UBND TP yêu cầu công an TP chỉ đạo lực lượng Cảnh sát môi trường phối hợp với Công an các quận, huyện hướng dẫn và hỗ trợ công an xã, phường...lập hồ sơ xử lý vi phạm hành chính về vệ sinh nơi công cộng. Việc này nhằm xác minh nhân thân, lai lịch, hành vi của người vi phạm thông qua hình ảnh trích xuất từ camera để tham mưu, đề xuất UBND các cấp xử phạt theo thẩm quyền.

Sở TN&MT TP.HCM phối hợp cùng UBND các quận, huyện và các sở ngành liên quan nghiên cứu các khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện, báo cáo đề xuất các giải pháp trình UBND TP có ý kiến chỉ đạo kịp thời,…

Trước đó, UBND TP đã có công văn chỉ đạo quận, huyện, sở ngành triển khai giải pháp sử dụng camera an ninh, camera giao thông để lập biên bản vi phạm hành chính về vệ sinh nơi công cộng. Việc này nhằm thực hiện nghị quyết của HĐND TP về công tác bảo vệ môi trường đô thị, khu dân cư và quản lý chất thải rắn trên địa bàn TP và Chỉ thị của Ban Thường vụ Thành ủy về thực hiện cuộc vận động người dân TP không xả rác ra đường và kênh rạch, vì thành phố sạch và giảm ngập nước