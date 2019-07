Miền Tây trước nguy cơ mất mùa nước nổi

Khôi phục không gian của dòng sông Các chuyên gia về ĐBSCL khuyến cáo các tỉnh, thành trong vùng ngoài biện pháp ứng phó hạn hán, xâm nhập mặn cho năm nay là “né” mặn. Về lâu dài, để tăng cường sức chống chịu của ĐBSCL thì cần khôi phục không gian của dòng sông để nước có thể vào lại ruộng đồng. Việc này được bắt đầu bằng việc giảm bớt một vụ lúa trong mùa lũ ở vùng tứ giác Long Xuyên và Đồng Tháp Mười. Nước lũ vào được hai vùng này thì các vùng bên dưới sẽ bớt ngập mặn; đồng thời các vùng này bớt nhu cầu làm đê bao khép kín để nước có thể vào vườn tược, như vậy sang mùa khô đồng bằng sẽ bớt khô hạn và hạn chế xâm nhập mặn sâu. Theo Trạm khí tượng thủy văn tỉnh An Giang, tình hình thủy văn tuần 20-2019 (từ ngày 11 đến 20-7) đo được ở các trạm thủy văn trên sông Tiền và sông Hậu đều giảm ở mức thấp hơn 0,5-1,1 m so với cùng thời kỳ năm 2018. Dự báo thủy văn tuần 21-2019 (từ ngày 21 đến 31-7), mực nước cao nhất tại các trạm ở mức thấp hơn 0,5-2,5 m so với cùng thời kỳ năm 2018.