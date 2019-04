Miền Trung như chảo lửa, Huế nhiệt độ cao nhất cùng kỳ

Những ngày qua, các tỉnh Miền Trung đang trải qua đợt nắng gay gắt trên diện rộng. Nhiều nơi nhiệt độ cao hơn những năm trước khiến cuộc sống của người dân bị đảo lộn.



Nắng nóng xuất hiện sớm hơn nhiều năm. Ảnh: NGUYỄN DO

Theo báo cáo của Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh Thừa Thiên - Huế, do ảnh hưởng của hiện tượng Elnino nên mùa khô năm nay nắng nóng xuất hiện sớm hơn trung bình nhiều năm.

Trong những ngày qua trên địa bàn tỉnh xảy ra một đợt nắng nóng gay gắt trên diện rộng với nhiệt độ từ 37-38 độ. Một số nơi như TP Huế có nhiệt độ đến 40,6 độ C (cao nhất so với cùng kỳ tháng 4), huyện Nam Đông 41 độ C (chỉ thấp hơn tháng 3 năm 2013).

Từ các ngày từ 25 và 26-4 một đợt nắng nóng tiếp tục kéo dài đến đầu tháng 5 duy trì nhiệt độ giao động 35 độ C.

Theo nhận định của cơ quan chức năng, dự báo vào năm 2019 nắng nóng xảy ra mạnh nhất và kéo dài nhiều ngày nhất trong khoảng tháng từ tháng 5 đến tháng 7. Nắng nóng kết thúc muộn hơn trung bình nhiều năm. Số ngày nắng nóng gay gắt cao hơn trung bình nhiều năm.





Nắng nóng khiến mặt đường xuất hiện hiện tượng ảo ảnh như nhìn thấy nước. Ảnh: NGUYỄN DO



Hiện tượng ảo ảnh mạnh khiến những vật trên mặt đường như lốp xe nhìn bị biến dạng. Ảnh: NGUYỄN DO



Mưu sinh trong nắng nóng. Ảnh: NGUYỄN DO



Chiếc xe máy để bên lề đường được dùng màn để tránh nắng nóng. Ảnh: NGUYỄN DO



Giờ nghỉ trưa của những người đạp xích lô. Ảnh: NGUYỄN DO



Khách tây tỏ ra thích thú khi đi dưới nắng. Ảnh: NGUYỄN DO



Chị lao công uống nước sau giờ làm việc mệt mỏi dưới cái nắng như lửa đốt. Ảnh: NGUYỄN DO



Tại Huế những ngay quà đạt nhiệt độ 40.6 độ C cao nhất cùng kỳ tháng 4 trong các năm.





Sông Hương một trong những địa điểm lý tưởng đến tránh nóng. Ảnh: NGUYỄN DO