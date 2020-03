Mưa đá lại xảy ra ở các tỉnh miền núi phía Bắc

Sáng 18-3, thông tin từ Văn phòng thường trực Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai cho biết đêm 17-3 các tỉnh Lào Cai, Yên Bái, Lai Châu, Phú Thọ đã xảy ra mưa đá.



Thiệt hại ban đầu tại tỉnh Lào Cai có hơn 130 ngôi nhà bị tốc mái, hư hỏng mái ngói. Một số diện tích cây trồng bị ảnh hưởng.



Mưa đá làm vỡ ngói, rơi vào nhà dân tại Lào Cai tối 17-3. Ảnh: NGÂN HÀ

Hiện Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai vẫn đang đề nghị các tỉnh khẩn trương thống kê thiệt hại và tập trung khắc phục hậu quả, đảm bảo đời sống và an toàn chống dịch bệnh COVID-19.



Do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với hội tụ gió trên cao nên hôm nay, 18-3, các tỉnh Bắc bộ và Thanh Hóa tiếp tục có mưa rào và dông nhiều nơi (lượng mưa phổ biến 10-20 mm/12h).



Riêng vùng núi Bắc bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to (lượng mưa 20-40 mm/12h, có nơi trên 50 mm). Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Từ đêm nay mưa giảm dần.



Ở Bắc bộ trời lạnh với nền nhiệt độ thấp nhất khoảng 18-20 độ; riêng các tỉnh vùng núi phía Bắc trời rét với nền nhiệt độ thấp nhất khoảng 15-18 độ.



Khu vực Hà Nội hôm nay có lúc có mưa rào và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Trời lạnh với nền nhiệt độ thấp nhất khoảng 18-20 độ.