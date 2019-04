Mưa đá ở Nghệ An thành cơn 'mưa vàng' giải nhiệt

Chiều 25-4, mưa đá kèm lốc xoáy bất ngờ trút xuống khu vực xã Nậm Càn (huyện miền núi Kỳ Sơn, Nghệ An) với những viên đá bằng hạt ngô rơi xuống.



Hình ảnh mưa đá bất ngờ trút xuống khu vực xã Na Ngoi (huyện miền núi Kỳ Sơn, Nghệ An).

Người dân nơi đây cho biết, khoảng 14 giờ chiều nay, trời đang nắng nóng, oi bức bỗng có mây đen kéo đến rồi mưa đá trút xuống khoảng 5 phút kèm lốc xoáy.



Rất may mưa đá chỉ trong thời gian ngắn, những hạt đá "từ trên trời rơi xuống" nhỏ nên không gây thiệt hại nhiều về rau màu, nhà cửa của bà con nhân dân. Cơn mưa cũng đã giải nhiệt cho người dân và cây rau không bị chết khô do nắng nóng 40 độ C.

Trước đó, ngày 22-4, tại xã Tri Lễ và xã Châu Thôn (huyện Quế Phong, Nghệ An) mưa đá trút xuống kèm lốc xoáy lớn làm 249 ngôi nhà bị tốc mái, 9 ha lúa và 6 ha hoa màu bị gãy đổ, hư hỏng.

Những ngày qua, tại Nghệ An, Hà Tĩnh, Thanh Hóa có nắng nóng gay gắt, có nơi như Hương Khê (Hà Tĩnh) nắng nóng hơn 40 độc C, làm đảo lộn cuộc sống người dân, cây khô, héo, đại hạn. Tuy nhiên, chiều tối 25-4, tại một số địa phương ở Nghệ An, Hà Tĩnh bắt đầu có mưa giông, cơn "mưa vàng" đã hạ nhiệt, giảm đại hạn cho người dân nơi đây.