Theo Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam bộ, trong ngày 3-6, tại Nam bộ rãnh thấp nối với vùng áp thấp nóng phía Tây bị nén về phía Nam bởi bộ phận áp cao lạnh từ phía Bắc. Do vậy, các tỉnh Nam Bộ ở rìa xa phía Nam rãnh thấp kết hợp với gió mùa Tây Nam có xu hướng tăng dần về cường độ, những cơn mưa xuất hiện nhiều hơn vào chiều tối ở diện rải rác, có nơi có mưa vừa, mưa to và dông, trong cơn dông cần đề phòng sấm sét, gió giật mạnh và lốc xoáy.



Cơn mưa ngày 2-6, gây ngập nhiều tuyến đường ở TP.HCM. Ảnh: NH

Trong ngày 3-6, sáng sớm nắng lên khá sớm, cường độ nắng gia tăng đến chiều, sau đó giảm hơn so với ngày hôm trước, khoảng đầu giờ chiều mây đối lưu phát triển gây mưa ở khu vực ven biển như: Khu vực Sóc Trăng, Tiền Giang, Bến Tre và Kiên Giang. Sau đó vùng mưa sẽ lan khắp khu vực nhiều nơi có mưa vừa, mưa to vùng mưa lớn tập trung ở khu vực Hậu Giang, Cần Thơ, Sóc Trăng, Trà Vinh và Long An, với lượng mưa dao động 20-40 mm, có nơi trên 40 mm.

Mưa lớn làm nước không thoát kịp đề phòng ngập trên các tuyến đường của TP kể trên, những cơn mưa sẽ còn kéo dài đến sau 19 giờ, càng về khuya mưa tạnh hẳn. Nhiệt độ trong ngày trên toàn khu vực phổ biến 31-34 độ C, có nơi trên 34 độ C, thấp nhất 24-27 độ C.

Từ ngày 3 đến 5-6, thời tiết Nam bộ, mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối có mưa rào và dông rải rác, có nơi mưa vừa, mưa to. Đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió tây nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất ngày 3-6 là khoảng 25-28 độ C, nhiệt độ cao nhất là khoảng 32-35 độ, có nơi trên 35 độ C.

Từ ngày 6 đến 12-6: Ngày nắng gián đoạn, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, có nơi mưa vừa, mưa to. Trong cơn dông cần đề phòng gió giật mạnh, lốc, sét, gió tây nam cấp 2-3. Riêng 6 đến 8-6 chiều tối và tối có mưa rào và rải rác.

Riêng tại TP.HCM, sáng 3-6 trời có mây và nắng xen kẻ. Mật độ mây thay đổi từng cơn, trung bình khoảng 76%. Vài nơi có thể có mưa rào nhẹ rải rác. Nhiệt độ buổi sáng dao động từ khoảng 28-34 độ C. Lượng tia UV cao nhất ở mức 10 lúc giữa trưa.

Chiều 3-6, tại TP.HCM có nắng lúc đầu giờ. Từ 15 giờ đến cuối chiều có mưa rào nhiều nơi, tổng lượng mưa khoảng 9,7 mm. Nhiệt độ buổi chiều khoảng 30-33 độ C. Buổi tối và đêm 3-6, trời có mây từng đợt và không mưa, nhiệt độ khoảng 28-29 độ C.