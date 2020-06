Nắng nóng còn kéo dài trong nhiều ngày tới ở một số khu vực

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia, ngày 7-6, các tỉnh Trung Bộ, trung du và đồng bằng Bắc Bộ có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nền nhiệt độ cao nhất khoảng 34-37 độ C, có nơi hơn 37 độ C.



Khu vực miền Nam và Tây Nguyên đã bước sang mùa mưa, bớt nắng nóng-Ảnh: NGUYỄN CHÂU

Khu vực Bắc và Trung Trung Bộ có nắng nóng gay gắt với nền nhiệt độ khoảng 36-39 độ C, có nơi lên hơn 39 độ C. Thời gian có nhiệt độ hơn 35 độ C là từ 10-17 giờ. Theo cảnh báo, đợt nắng nóng này có thể còn kéo dài trong nhiều ngày tới.

Riêng khu vực Nam Bộ và Tây Nguyên đã bước sang mùa mưa nhiều ngày. Theo dự báo, trong tuần tới khu vực này có gió mùa Tây Nam vẫn hoạt động mạnh nên hai khu vực này vẫn tiếp tục có mưa rào và giông vào chiều tối. Tây Nguyên nhiệt độ cao nhất khoảng 33-35 độ C, Nam Bộ nhiệt độ khoảng 34-36 độ C.