Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, do ảnh hưởng của hội tụ gió trên mực 1.500m nên trong đêm 26-6 và sáng sớm 27-6, vùng núi Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, riêng khu vực Tây Bắc và Việt Bắc cục bộ có mưa to.



Phụ huynh TP.HCM đưa con đi thi che chắn kín mít để chống nóng. Ảnh: Phan Yên

Ngày 27-6, do ảnh hưởng của rìa Đông Nam vùng áp thấp nóng phía Tây với đới gió Tây Nam gây hiệu ứng phơn mạnh nên ở các tỉnh phía Đông Bắc Bộ và Hòa Bình có nắng nóng và nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-38 độ C, có nơi trên 38 độ C.

Các tỉnh Trung Bộ tiếp tục có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với nền nhiệt độ cao nhất phổ biến 36-39 độ C, có nơi trên 40 độ C.

Các chuyên gia của Trung tâm nhận định, nắng nóng ở Bắc Bộ có khả năng kéo dài trong ba ngày tới; ở các tỉnh Trung Bộ, nắng nóng tiếp tục kéo dài trong 4-5 ngày tới.

Cũng trong ngày 27-6, chỉ số tia UV ở Hà Nội và Đà Nẵng ở cấp độ từ 7-10. Đây là mức ảnh hưởng mức cao đến rất cao đối với cơ thể con người khi tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng.