Người dân lo lắng vì công ty vàng tự ý nâng đập chứa thải

Từ khi hoạt động trở lại, hàng ngàn tấn chất thải bên trong Công ty TNHH Vàng Phước Sơn (Công ty Vàng Phước Sơn) vẫn chưa được xử lý. Mới đây, công ty này tiếp tục nâng cao bờ đập thải.

Điều đáng nói, việc nâng cao bờ đập thải của công ty này cơ quan chức năng không hề hay biết cho đến khi người dân phản ánh.

Người dân lo lắng

Người dân xã Phước Đức (huyện Phước Sơn, Quảng Nam) phản ánh, thời gian gần đây, Công ty Vàng Phước Sơn đã tự ý nâng cao bờ đập chứa quặng đuôi thải, nước thải sau quy trình tinh luyện vàng bên trong nhà máy.

Điều đáng nói, sau thời gian hơn một năm đi vào hoạt động, lượng quặng đuôi thải ở khu vực bãi chứa đến nay vẫn chưa được xử lý. Tuy nhiên, Công ty Vàng Phước Sơn tiếp tục nâng cao bờ đập thải càng khiến người dân lo lắng về sự an toàn của đập này.



Bên trong Công ty TNHH Vàng Phước Sơn. Ảnh: TN

“Trước đây tại công ty này đã từng xảy ra sự cố môi trường. Người dân tập trung phong tỏa công ty, không cho người ở ngoài vào, họ phải đi trực thăng từ TP Đà Nẵng để tiếp tế. Đến nay họ lại nâng cao bờ đập, không biết ai cho phép, nhưng lỡ xảy ra chuyện giống năm xưa rất nguy hiểm”, anh T. (người dân xã Phước Đức) lo lắng.

Vấn đề người dân lo lắng không phải không có cơ sở. Bởi lần gần nhất vào cuối năm 2019, người dân đã ghi hình, clip đăng lên mạng xã hội tố cáo công ty này thải nước đặc quánh kèm hoá chất ra ngoài gây ô nhiễm môi trường.

Sau sự cố trên, Công ty Vàng Phước Sơn đã có thông báo cho rằng sự việc này là do người xấu cố ý phá hoại. Đồng thời, công ty này khẳng định có đủ bằng chứng liên liên quan đến kẻ chủ mưu và những người đồng lõa.

Thế nhưng, nhiều tháng vào cuộc điều tra, Công an huyện Phước Sơn vẫn chưa khẳng định sự cố trên do đâu. Thượng tá Ngô Tấn Miền (Phó Trưởng Công an huyện Phước Sơn) cho biết, kết quả điều tra xác định có người đã mở van xả thải. Tuy nhiên, không có cơ sở khẳng định người dân có tư thù cá nhân phá hoại.

“Mặc dù có camera hướng về phía van xả thải nhưng lúc đó cỏ mọc nhiều, che phủ nên không thấy. Cho nên, không có cơ sở khẳng định là người dân mở van”, thượng tá Miền nói.

Tự ý nâng đập cao thêm 1,5 m

Trước phản ánh của người dân, ngày 17-8, UBND huyện Phước Sơn đã chỉ đạo các cơ quan liên quan tiến hành kiểm tra bên trong Công ty Vàng Phước Sơn. Cơ quan chức năng ghi nhận, tại đập 1, công ty đã đắp đất nâng các bờ cao hơn khoảng 1,5 m so với mặt đập cũ.

Ngoài ra, bề mặt bờ đập đã được rải lớp đá 1x2 do công ty tự xay tận dụng đá thải từ quá trình khai thác quặng bên trong nhà máy. Tại phía nam của hồ 1, Công ty Vàng Phước Sơn đã đào sát mép hồ vào mái ta luy dương để lấy đất.

Trao đổi với PLO, ông Nguyễn Quảng (Phó Chủ tịch UBND huyện Phước Sơn) cho hay, sau khi nhận thông tin Công ty Vàng Phước Sơn thực hiện xây dựng cải tạo công trình xử lý nước thải, huyện đã cử đoàn kiểm tra thực tế, lập biên bản và báo cáo Sở Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) tỉnh.

“Huyện đã ghi nhận công ty này tự ý nâng cấp bờ đập, nhưng có đảm bảo kỹ thật hay không thì phải nhờ cơ quan chuyên môn của tỉnh xác định”, ông Quảng nói.



Công ty này đã đắp đất nâng bờ hồ lên cao. Ảnh: TN

Ông Đặng Ngọc Minh (Phó Tổng giám đốc Công ty TNHH Vàng Phước Sơn) cho biết, việc gia cố bờ đập là bình thường, diễn ra hằng năm. Năm 2016, phía công ty đã báo cáo với Chi cục Bảo vệ môi trường (Sở TN&MT tỉnh Quảng Nam) và đã được thống nhất.

“Cách đây bốn năm, chúng tôi xin gia cố bờ đập nhưng lúc đấy công ty dừng hoạt động chưa thể làm được. Bây giờ trước mùa mưa bão, chúng tôi thực hiện việc gia cố”, ông Minh nói.

Ông Nguyễn Viết Thuận (Phó Chi cục Bảo vệ môi trường tỉnh Quảng Nam) cho hay, dự án này do Bộ TN&MT cấp phép, các cơ quan ở địa phương đảm bảo vai trò phối hợp, theo dõi. Mới đây, Công ty Vàng Phước Sơn căn cứ vào biên bản làm việc năm 2016 để gia cố bờ đập thải là không đúng.

“Mọi việc Công ty Vàng Phước Sơn phải báo cáo cho Bộ, cơ quan địa phương sẽ phối hợp. Năm 2016, công ty có báo cáo nhưng bây giờ đã khác, căn cứ biên bản lúc đó là không được. Bây giờ muốn làm thì công ty phải phải báo cáo”, ông Thuận nói.

Sẽ báo cáo Bộ TN&MT việc nâng đập "Đầu tuần, Sở TN&MT sẽ báo cáo Bộ TN&MT và UBND tỉnh Quảng Nam về việc Công ty TNHH Vàng Phước Sơn nâng cao bờ đập thải", bà Lê Thị Tuyết Hạnh (Phó Giám đốc Sở TN&MT tỉnh Quảng Nam) thông tin.