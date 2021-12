Lý giải nguyên nhân nhiệt độ xuống thấp ở một số nơi, ông Lê Đình Quyết, Phó Trưởng phòng dự báo Đài Khí tượng thủy văn khu vực Nam Bộ cho biết: "Sáng nay lúc 7 giờ 41 phút tại quận 1, TP.HCM nhiệt độ ghi nhận là 22.7 độ C, nhiệt độ ở khu vực Nhà Bè sáng sớm nay là 21.9 độ C.



Khoảng 9 giờ sáng người dân mặc áo lạnh ra đường ở TP.HCM. Ảnh: NGUYỄN CHÂU

Nguyên nhân dẫn đến thời tiết lạnh sáng nay là do áp cao lạnh lục địa suy yếu chậm, gió Đông Bắc hoạt động với cường độ mạnh trên vùng biển phía đông Nam Bộ. Rãnh áp thấp có vị trí 4-6 vĩ độ Bắc. Trên cao đới gió lệch Đông chi phối khu vực."



Nhiệt độ sáng sớm ở TP.HCM ngày 4-12 khoảng 22 độ C. Ảnh: NGUYỄN CHÂU

Theo dự báo, trong 24 giờ tới, thời tiết ở TP.HCM và các tỉnh miền Đông Nam Bộ, Tây Nam bộ, áp cao lạnh lục địa tăng cường yếu. Rãnh áp thấp xích đạo có trục vắt qua 4-6 độ vĩ Bắc. Gió Đông Bắc hoạt động với cường độ mạnh trên khu vực biển phía Đông Nam Bộ. Trong khi trên cao đới gió lệch Đông vẫn chi phối khu vực.

Theo đó, thời tiết trong 24 giờ tới ở các khu vực trên mây thay đổi, ngày nắng. Nhiệt độ cao nhất các tỉnh miền Đông Nam bộ phổ biến trong khoảng 30-32 độ C, Miền Tây Nam bộ 28-30 độ C, có nơi trên 30 độ C.

Từ 48 đến 72 giờ tới, ở Nam bộ, áp cao lục địa tăng cường yếu lệch đông sau ổn định. Gió Đông Bắc hoạt động mạnh trên vùng biển phía Đông của Nam Bộ. Theo đó, đêm cục bộ có nơi có mưa rào nhẹ, nhiệt độ có xu hướng tăng dần trở lại.