'Nước mưa cuốn trôi kết quả thử nghiệm làm sạch sông Tô Lịch'

Tại buổi giao ban báo chí do Thành uỷ Hà Nội tổ chức chiều ngày 23-7, UBND TP Hà Nội và Công ty Thoát nước Hà Nội đã thông tin về việc kết quả làm thí điểm xử lý ô nhiễm sông Tô Lịch bằng công nghệ Nhật Bản bị nước cuốn trôi.



Ông Lê Tự Lực, Phó Chánh VP UBND TP Hà Nội, cho hay từ tháng 5-2019, TP Hà Nội đã chấp thuận cho đoàn chuyên gia Nhật Bản và Công ty cổ phần đâu tư môi trường Nhật Việt (Công ty JVE) thử nghiệm xử lý làm sạch một đoạn sông Tô Lịch.

Quá trình xử lý thí điểm, Hà Nội cũng lưu ý đặc thù sông Tô Lịch có dòng chảy liên tục, là chủ lưu thoát nước chính khi có mưa và xử nước điều tiết hồ Tây. Trên cơ sở kết quả dự báo thời tiết, khoảng 9 giờ ngày 9-7, cán bộ Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội đã gọi điện thông báo cho cán bộ phụ trách kỹ thuật của Cty JVE thông báo việc xả nước, điều tiết mực nước hồ Tây để chống úng ngập. Ngày 12-7, công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội đã thực hiện vận hành cửa điều tiết hồ Tây A-B theo đúng quy đinh để điều tiết mức nước về đúng mực nước không chế.



Ông Lê Tự Lực, Phó Chánh VP UBND TP Hà Nội

“Đúng như dự báo vào chiều tối ngày 15-7 đã diễn ra trận mưa lớn trên địa bàn Hà Nội lượng mưa đo được như sau: Ba Đình 49 mm, Tây Hồ 55 mm, Đống Đa 56 mm, Hoàng Mai 72 mm làm mực nước sông dâng cao (tại cửa cống Hoàng Quốc Việt là 4.26 m) nước đã tràn vào khu vực quây xử lý bùn của JVE và chảy mạnh” – ông Lực thông tin.

Theo ông Lực, tại buổi làm việc với Sở Xây dựng Hà Nội ngày 22-7, các đơn vị và JVE đã đánh giá thời gian vận hành thử nghiệm, đơn vị thử nghiệm đã thu thập, cập nhật dữ liệu hàng ngày. Tuy nhiên, do thời gian chuẩn bị thử nghiệm ngắn (1 tuần) nên Công ty JVE chưa khảo sát kỹ, chưa cập nhật đầy đủ thông tin về điều kiện tự nhiên, thời tiết, diễn biến mực nước, lưu tốc… trên sông Tô Lịch, không tham khảo hướng dẫn vận hành hệ thống thoát nước của Dự án thoát nước nhằm cải tạo môi trường Hà Nội.

Ông Lực nói: “Việc thử nghiệm trong thời điểm mùa mưa của năm là không phù hợp, phương án thử nghiệm chưa tính đến việc có dòng chảy lớn khi có mưa lớn hoặc xả nước hồ Tây. Phía Công ty JVE đề nghị được thông báo sớm hơn về thời điểm xả nước hồ Tây để đơn vị chuẩn bị kỹ thơn”. Ông Lực cũng khẳng định, việc Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội xử nước từ hồ Tây vào sông Tô Lịch là công tác vận hành thường xuyên từ trước đến nay tuân thủ đúng quy định để bảo đảm công tác thoát nước mùa mưa, chống úng ngập, không phải là việc làm cá biệt.

“Thực tế khi xả nước từ hồ Tây tạo dòng chảy làm ảnh hưởng đến yếu tố kỹ thuật của thử nghiệm cho thấy, công nghệ áp dụng cho việc làm sạch nước sông chảy liên tục với lưu tốc lớn cần phải nghiên cứu đánh giá kỹ lưỡng. UBND TP sẽ chỉ đạo các sở ngành xem xét sau khi các đơn vị báo cáo kết quả thử nghiệm”, ông Lực nói.

Còn ông Võ Tiến Hùng, Tổng giám đốc Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội cho hay các cơ quan của Hà Nội, trong đó có Công ty Thoát nước Hà Nội đã tạo điều kiện tối đa về con người, mặt bằng… để các chuyên gia Nhật Bản và Công ty JVE thực hiện thử nghiệm xử lý ô nhiễm sông Tô Lịch, đồng thời đã cảnh báo những vẫn đề có thể xảy ra vì dự án thực hiện trong mùa mưa.



Ông Võ Tiến Hùng, Tổng giám đốc Công ty thoát nước Hà Nội

“Trên sông Tô Lịch chịu cả 2 tác động là dòng chảy lớn khi có mưa hoặc khi xả nước hồ Tây hoặc cả hai. Chúng tôi đã cảnh báo và thời điểm đó, chuyên gia Nhật và Công ty JVE khẳng định không ảnh hưởng gì cả. Chúng tôi cũng nhắc nhở là tại sao chọn vị trí đầu nguồn là cửa cống Hoàng Quốc Việt, nhưng người ta khẳng định là yên tâm không ảnh hưởng”, ông Hùng nói.

Cũng theo ông Hùng, khi thông báo về việc xả nước hồ Tây vào ngày 9-7, phía Công ty JVE không có phản hồi lại. Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội xả nước cũng rất từ từ trong 2 ngày, không tràn vào quây khu thử nghiệm. Nhưng ngày 15-7, cường độ mưa lớn thì đã tràn vào khu vực quây. “Không phải do xả nước hồ Tây, mà do mưa và mưa cũng chưa phải lớn đã tràn vào khu vực quây thử nghiệm… Tại buổi làm việc ngày 22-7, phía Công ty JVE đã khẳng định, việc thử nghiệm vừa rồi là do họ nóng vội, không nghiên cứu kỹ”, ông nói và khẳng định việc xả nước Hồ Tây vào sông Tô Lịch không “phá” kết quả thí điểm xử lý ô nhiễm trên dòng sông này.