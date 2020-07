Phạt 530 triệu 3 lò than xả khói gây ô nhiễm môi trường

Mới đây, ngày 3-7, Chủ tịch UBND tỉnh Bến Tre đã ra Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với 3 cơ sở sản xuất than thiêu kết (than gáo dừa) tại xã Thạnh Phú Đông, huyện Giồng Trôm với tổng mức phạt 530 triệu đồng.



Cụ thể, phạt 3 chủ cơ sở sản xuất than thiêu kết gồm: ông Trần Văn Tính (ấp Quí Điền B, xã Thạnh Phú Đông) 360 triệu đồng; Phan Văn Điều (ấp Quí Điền B, xã Thạnh Phú Đông) 100 triệu đồng; Nguyễn Thanh Hòa (ấp Quí Điền A xã Thạnh Phú Đông) 70 triệu đồng.



Mô hình lò than thiêu kết (than gáo dừa) đốt thủ công, xả khói trực tiếp ra môi trường thường xuyên gây ô nhiễm. Ảnh: Đông Hà

Trước đó trong quá trình hoạt động sản xuất than thiếu kết, các lò than trên đã xả thải khói thải ra môi trường vượt quy chuẩn cho phép gây ô nhiễm, ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân xung quanh. Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện đã phối hợp cùng ngành chức năng kiểm tra lập biên bản vi phạm đối với các cơ sở trên.

Quyết định xử phạt còn buộc các chủ cơ sở than thiêu kết phải khẩn trương thực hiện các biện pháp khắc phục tình trạng xả khói thải vượt quy chuẩn kỹ thuật về chất thải quy định trong thời hạn 45 ngày, kể từ ngày nhận quyết định xử phạt.



Khói thải được xả trực tiếp ra môi trường tại một số lò than thiêu kết gây ô nhiễm. Ảnh: Đông Hà

Xã Thạnh Phú Đông có khoảng 15 cơ sở sản xuất than thiêu kết từ gáo dừa với khoảng 230 lò than đốt gáo dừa hoạt động ngày đêm. Nơi này có nhiều lò than thường xuyên gây ô nhiễm môi trường nặng nề, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe và cuộc sống của hàng trăm hộ dân xung quanh.

Dù thời gian qua, người dân đã nhiều lần phản ánh tình trạng ô nhiễm khói thải từ các lò than nơi đây đến chính quyền địa phương, và ngành chức năng cũng đã kiểm tra xử phạt nhiều cơ sở nhưng đến nay tình trạng này vẫn chưa thể khắc phục triệt để. Một số cơ sở từng bị xử phạt hành chính nhiều lần nhưng vẫn tiếp tục tái phạm.