Quận Bình Thạnh tích cực lấp giếng nước ngầm

Sáng 2-7, bà Lê Xuân Hiệp ở đường Lê Quang Định, phường 11, quận Bình Thạnh hồ hởi đón đoàn thi công trám lấp giếng ngầm vào nhà. Bà Hiệp cho biết bà đã sử dụng giếng ngầm hơn 30 năm nay mặc dù vẫn sử dụng song song nguồn nước sạch.



Công ty Cấp nước hỗ trợ người dân trám giếng.



Cắt điện trước khi thi công.

"Tôi vẫn sử dụng giếng ngầm và nước máy để tiết kiệm chi phí. Tuy nhiên, khi nghe chính quyền vận động về những tác hại khi sử dụng giếng ngầm tôi đã đăng ký trám lấp giếng ngay", bà Hiệp chia sẻ.



Ống nước bị gỉ, có màu đỏ.



Nhiều hộ dân sử dụng giếng ngầm để giảm chi phí sinh hoạt.

Anh Lê Huân Chương, nhân viên thi công Công ty CP Cấp nước Gia Định cho biết nhiều người dân mạnh dạn lấp giếng sau khi được chính quyền tuyên truyền. Song cũng không ít người vẫn muốn giữ lại giếng để phục vụ sinh hoạt. Đội thi công đã tích cực giải thích lợi ích của việc ngưng sử dụng nước ngầm thì một số hộ dân cũng lắng nghe và cho biết sẽ suy nghĩ về việc trám luôn giếng.



Chi phí trám giếng dao động từ 1-2 triệu đồng.

Anh Vũ Minh Tiết, Đội trưởng Đội thi công-Công ty CP Cấp nước Gia Định chia sẻ, hiện nay nguồn nước cung cấp cho TP.HCM chủ yếu là dùng nước mặt tại sông Sài Gòn và sông Đồng Nai.

Hiện nguồn nước qua xử lý tại các nhà máy nước đảm bảo, an toàn, vệ sinh cho người sử dụng. Áp lực nước trên địa bàn do công ty quản lý đảm bảo áp lực và nước máy được đưa đến tất cả cho người dân. Người dân dùng nước giếng chủ yếu do thói quen cho các công việc như tưới cây, rửa xe, lau nhà... còn nước máy thì để ăn uống và tắm giặt.



Khách hàng rất bất ngờ khi đường ống nước mình sử dụng lâu nay bị đổi màu.

Thậm chí nhiều khách hàng có tâm lý muốn giữ lại giếng khoan đề phòng khi nước máy của TP cung cấp không có thì còn có nước giếng sử dụng. Bên cạnh đó, khách hàng còn lo lắng về chi phí trám lấp giếng. Chính vì vậy, hiện nay công ty đang nỗ lực tuyên truyền người dân trám lấp giếng, hỗ trợ chi phí lấp giếng để người dân tham gia. Việc trám lấp giếng này góp phần giảm khai thác nước ngầm, hạn chế khả năng gây sụp lún.