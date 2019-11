Sở Xây dựng: Các giải pháp chống ngập ở TP.HCM

Dẹp hàng rong nhưng chưa khả quan Cử tri quận Tân Bình phản ánh tình trạng buôn bán lấn chiếm lòng đường, lề đường Hoàng Minh Giám, Đặng Văn Sâm đi qua Công viên Gia Định đang diễn ra thường xuyên. Sở Xây dựng cho hay lực lượng bảo vệ công viên thường xuyên nhắc nhở các hộ dân lấn chiếm vỉa hè công viên để buôn bán nhưng các hộ này rất kích động, phản ứng gay gắt với lực lượng. Trong thời gian qua, lực lượng bảo vệ phối hợp với Công an phường 3, quận Gò Vấp và phường 9, quận Phú Nhuận thường xuyên mở các cuộc ra quân dọn dẹp nhưng chưa khả quan. Bởi khi lực lượng chức năng chốt trực thì xe hàng rong ngưng hoạt động, còn không có công an thì các xe hàng rong lại tái diễn. Trước đó Sở Xây dựng đã có văn bản đề nghị UBND quận Gò Vấp, UBND quận Phú Nhuận chỉ đạo lực lượng tăng cường công tác kiểm tra, kiên quyết xử lý tình trạng trên. Tuy nhiên, tình trạng bán hàng rong tại Công viên Gia Định vẫn hoạt động. Sở Xây dựng một lần nữa đề nghị UBND hai quận phối hợp xây dựng quy chế thực hiện xử lý lấn chiếm lề đường. Ngoài ra, Sở Xây dựng còn đề nghị UBND quận Gò Vấp giải tỏa 12 hộ dân đang sinh sống tại khu C Công viên Gia Định (phần lớn người buôn bán đều ở khu vực này).