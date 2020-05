Thời tiết TP.HCM sắp tới: Nắng kết hợp mưa dễ gây sốc nhiệt

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia vừa đưa ra dự báo thời tiết ở các khu vực như Tây Nguyên, Nam bộ và TP.HCM từ nay đến ngày 3-6.

Theo trung tâm, thời tiết khu vực Nam bộ trong ngày 25-5 sẽ có mưa rào và giông vài nơi. Riêng chiều tối và tối có mưa rào và giông rải rác, gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 26-29 độ C, nhiệt độ cao nhất 32-35 độ C, có nơi trên 35 độ C.

Tương tự, khu vực Tây Nguyên trong ngày 25-5 có mây, mưa rào và giông vài nơi. Riêng chiều tối và tối có mưa rào và giông rải rác, gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ C, cao nhất 33-34 độ C, có nơi trên 34 độ C.



Dự báo thời tiết ở TP.HCM trong 10 ngày tới. (Nguồn: Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia)

Riêng ở TP.HCM, thời tiết từ nay tới 3-6 có thể thay đổi trong ngày liên tục. Trong đó, chủ điểm là nhiệt độ nắng, nóng kết hợp mây, mưa rào và giông.

Nhiệt độ trung bình ở TP.HCM từ nay tới ngày 3-6 dao động 33-35 độ C. Nhiệt độ cao nhất 35 độ C sẽ rơi vào ngày 25-5. Cũng trong ngày 25-5, tuy nhiệt độ nắng nóng, có mây nhưng không mưa.

Một số trung tâm dự báo thời tiết cũng khuyến cáo người dân TP.HCM cần chú ý khi ra đường trong những ngày tới vì thời tiết có thể thay đổi thất thường. Trong đó, nắng nóng có thể gây tình trạng mất nước, sẽ nguy hiểm hơn nếu gặp mưa dễ gây ra tình trạng sốc nhiệt.

