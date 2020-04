Thủ tướng yêu cầu tập trung ứng phó với mưa đá, giông lốc

Theo báo cáo của Văn phòng thường trực Ban chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai, trận mưa, giông, lốc sét, mưa đá từ ngày 22 đến 24-4 đã khiến năm người chết. Cụ thể, tỉnh Lai Châu có hai người chết do mưa lớn làm sập nhà, bị lũ cuốn trôi; Hà Giang một người chết do cây đổ đè vào người; Sơn La một người chết do đá lăn vào nhà đổ tường; Yên Bái một người chết do sét đánh. Riêng tại Lai Châu đang có một người bị mất tích do bị lũ cuốn trôi. Ngoài ra còn có 37 người khác bị thương.



Thiệt hại về tài sản của nhân dân ước tỉnh 141.170 tỉ đồng.