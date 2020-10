TP.HCM có 35 tuyến đường bị ngập do mưa

Theo Sở Xây dựng, ngập do triều cường có khả quan hơn. So với cùng kỳ năm 2019, số ngày triều cường gây ngập giảm 50%, số tuyến đường ngập giảm 71,42%... Tính đến ngày 30-9, TP chỉ có một số tuyến đường ngập do triều cường là Lê Văn Lương, Đào Sư Tích (huyện Nhà Bè), Nguyễn Văn Hưởng (quận 2), Bình Quới (quận Bình Thạnh).



Sở Xây dựng cũng cho biết thời gian qua, sở đã thực hiện nhiều công tác ứng cứu ngập do mưa, triều cường như ứng trực, vớt rác, chướng ngại vật miệng thu nước trước, trong và sau mưa. Đồng thời, yêu cầu chủ đầu tư các dự án đang thi công tháo dỡ vách ngăn chặn dòng gây ngập và phối hợp bơm ứng cứu khi mưa, triều cường...



Triều cường dâng cao gây ngập nặng trên đường Trần Xuân Soạn, quận 7 ngày 19-10. Ảnh: THU TRINH

Ngoài ra, sở còn tổ chức vận hành các van ngăn triều đã được lắp đặt tại các cửa xả, vận hành tất cả trạm bơm cố định để thoát nước, xây dựng các đoạn đê tạm ngăn triều tràn bờ. Phối hợp với các đơn vị để cảnh báo, hướng dẫn người tham gia giao thông qua các khu vực ngập, tổ chức vận hành trạm bơm chống ngập tại đường Nguyễn Hữu Cảnh.

Tính đến ngày 30-9, Trung tâm Quản lý hạ tầng kỹ thuật của sở đã triển khai thực hiện công tác duy tu, sửa chữa, nạo vét hệ thống thoát nước có trọng tâm, ưu tiên các vị trí thường xuyên bị ngập. Cụ thể, duy tu hơn 533.000 m cống thoát nước, nạo vét hơn 136.000 máng, hơn 25.500 hầm ga, thay thế, sửa chữa khuôn, nắp hầm ga, lưới chắn rác…

Đồng thời, vận hành 1.077 van ngăn triều, 34 trạm bơm với 39 máy bơm cố định và di động (công suất từ 168 m3/giờ đến 84.000 m3/giờ, tổng công suất 302.880 m3/giờ). Cùng với đó là việc vận hành đồng bộ năm cống kiểm soát triều lớn (Bình Triệu, Bình Lợi, Rạch Lăng, Rạch Nhảy - Ruột Ngựa, Nhiêu Lộc - Thị Nghè). Trung tâm cũng đã xử lý 347 sự cố liên quan đến hệ thống thoát nước.