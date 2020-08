TP.HCM: Nhiều quận gặp khó khi phạt người xả rác qua camera

Rà soát khu vực thường xuyên có vi phạm để lắp đặt camera UBND TP.HCM vừa yêu cầu UBND các quận/huyện rà soát, xác định các vị trí, khu vực thường xuyên hoặc có nguy cơ vi phạm về công tác bảo vệ môi trường như chợ, trường học, bệnh viện, khu đất trống… để lắp đặt bổ sung camera, thiết bị ghi hình. UBND TP yêu cầu Công an TP chỉ đạo lực lượng cảnh sát môi trường phối hợp với công an các quận/huyện hướng dẫn và hỗ trợ công an xã, phường... lập hồ sơ xử lý vi phạm hành chính về vệ sinh nơi công cộng. Việc này nhằm xác minh nhân thân, lai lịch, hành vi của người vi phạm thông qua hình ảnh trích xuất từ camera để tham mưu, đề xuất UBND các cấp xử phạt theo thẩm quyền. Sở TN&MT TP.HCM phối hợp cùng UBND các quận, huyện và các sở, ngành liên quan nghiên cứu các khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện, báo cáo đề xuất các giải pháp trình UBND TP có ý kiến chỉ đạo kịp thời…