TP.HCM tiếp tục đón nắng nóng gay gắt

Cụ thể, nhiệt độ cao nhất khu vực Nam Bộ đã vượt ngưỡng 37 độ, riêng khu vực TP.HCM đạt mức 37 độ C.

Theo Đại diện Đài dự báo Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ cho biết, nhiệt độ cao nhất ở Nam Bộ từ đầu mùa khô đến nay ghi nhận được là 37,6 độ C (ở Biên Hòa ngày 18-3). Tại TP.HCM đã chạm ngưỡng 37 độ C. Nhiệt độ cao nhất dao động trong khoảng 35-37 độ C, có nơi trên 37 độ C. Nắng nóng kéo dài đến ngày 30-3 mới giảm.

Nguyên nhân khiến nắng nóng gia tăng là do không khí lạnh dịch chuyển ra phía đông và suy yếu, áp thấp nóng phía tây phát triển và mở rộng về phía đông và đông nam...

Từ ngày 28-3 nắng nóng có xu hướng gia tăng và mở rộng trên khu vực miền Đông và một số tỉnh miền Tây. Theo dự báo, mùa mưa tại Nam Bộ bắt đầu muộn hơn so với trung bình nhiều năm, phổ biến từ giữa tháng 5 nhưng lại kết thúc sớm hơn, từ khoảng đầu tháng 11.