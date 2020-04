TP.HCM tiếp tục nắng nóng, lượng tia UV ở mức cao

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 21-4, nắng nóng xảy ra trên diện rộng ở Tây Bắc Bắc bộ, Bắc và Trung Trung bộ với nền nhiệt cao nhất phổ biến 35-37 độ C, có nơi trên 38 độ C.

Các tỉnh Nam bộ với nền nhiệt cao nhất phổ biến 35-37 độ C, có nơi cao hơn 37 độ C. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ C từ khoảng 12-16 giờ.

Từ ngày 22-4, nắng nóng trên khu vực Tây Bắc Bắc bộ và Bắc Trung bộ giảm dần. Tuy nhiên, nắng nóng vẫn tiếp tục duy trì ở các tỉnh Trung Trung bộ. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ C từ khoảng 12-16 giờ.

Tình hình thời tiết khu vực Nam bộ hôm nay có mây, ngày nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió Đông cấp 2-3. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất khoảng 24-27 độ C; cao nhất khoảng 34-37 độ C.

Khu vực TP.HCM ngày 21-4, tiếp tục nắng gay gắt, nhiệt độ thực tế vào trưa chiều có thể lên rất cao, lượng tia UV vẫn ở từ mức cao đến rất nguy hại.