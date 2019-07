Trung tâm bảo trợ tiết kiệm hàng chục triệu nhờ điện mặt trời

Sáng 31-7, Đoàn Thanh niên Tổng Công ty Điện lực TP.HCM (EVN HCMC) đã tổ chức bàn giao hệ thống điện mặt trời với công suất 3kWp (trị giá 80 triệu đồng) cho Trung tâm nuôi dưỡng bảo trợ trẻ em Gò Vấp.

Trung tâm này đang nuôi dưỡng và chăm sóc hơn 250 trẻ khuyết tật, mắc các chứng bệnh như: não úng thủy, bại não, hội chứng down…và nhiễm chất độc da cam.

Ông Nguyễn Văn Hải, Phó Giám đốc phụ trách Trung tâm Nuôi dưỡng và Bảo trợ trẻ em Gò Vấp, cho biết hiện tại mỗi tháng trung tâm phải trả trên 50 triệu đồng tiền điện. Do các em có thể chất và tâm lý yếu nên trung tâm phải mở điều hòa cả ngày, đêm để phục vụ cho sinh hoạt của các em.

Khi tiếp nhận món quà ý nghĩa này từ các bạn trẻ Đoàn Thanh niên EVN HCMC đã phần nào giúp Trung tâm giảm bớt được chi phí tiền điện hàng tháng. Từ đó, giúp trung tâm có thêm chi phí cho dinh dưỡng và nhu yếu phẩm của các em sẽ được tăng lên.



Đoàn Thanh niên Tổng Công ty Điện lực TP.HCM (EVN HCMC) bàn giao hệ thống điện mặt trời cho Trung tâm nuôi dưỡng bảo trợ trẻ em Gò Vấp. Ảnh: HƯƠNG THẢO.

Ông Huỳnh Văn Bân, Giám đốc dự án Công ty CPCN Việt Long cho biết, trong năm 2019 công ty đã đồng hành cùng Đoàn EVNH CMC thực hiện được sáu công trình điện mặt trời cho các trường chuyên biệt, các trung tâm trẻ em khuyết tật trên địa bàn TP.

Nhận thấy đây là một công trình có ý nghĩa to lớn trước hết là đối với công tác an sinh xã hội, sau đó là thực hiện theo đúng chủ trương của Thủ tướng Chính phủ về việc phát triển sử dụng năng lượng xanh, năng lượng bền vững. Do đó, trong thời gian tới công ty sẽ tiếp tục đồng hành cùng Đoàn EVNHCMC thực hiện các dự án của chương trình này.

Bà Đặng Thị Mỹ Ly, Bí thư Đoàn EVN HCMC cho biết, đây là công trình điện mặt trời thứ bảy của Đoàn Thanh niên mà Tổng công ty đã thực hiện trong năm 2019 tại các điểm trường, trung tâm nuôi dưỡng trẻ em khuyết tật, cơ nhỡ trên địa bàn TP. Công trình “Chung tay sử dụng năng lượng xanh” này hy vọng sẽ phần nào chung tay cùng các trường, trung tâm chuyên biệt vượt qua được những khó khăn để chăm sóc cho các trẻ em khuyết tật ngày càng tốt hơn.