Vài ngày tới nắng nóng sẽ giảm ở Nam bộ

Những ngày gần đây, thời tiết ở TP.HCM và khu vực Nam bộ nóng như đổ lửa. Điều này khiến nhiều người dân cảm thấy khó chịu, mệt mỏi.

Tuy nhiên, theo dự báo từ ngày 14-5 đến 15-5 nắng nóng giảm dần về cường độ và thu hẹp dần về diện, chiều tối có mưa rào và giông vài nơi. Từ ngày 16-5 trở đi, mưa có xu hướng gia tăng trên khu vực, đêm có mưa rào và giông vài nơi, nắng nóng tiếp tục giảm.



Những ngày gần đây, TP.HCM nắng nóng như đổ lửa. Ảnh: NGUYỄN CHÂU

Theo ông Lê Đình Quyết, Phó Trưởng phòng Dự báo Đài khí tượng thủy văn khu vực Nam Bộ, gió Tây Nam xu hướng được thiết lập trên khu vực Nam bộ khoảng từ ngày 16-5.

“Ngày 16-5 trở đi, mưa có xu hướng gia tăng trên khu vực, chiều tối có mưa rào và giông rải rác, có nơi mưa vừa, mưa to, trong cơn giông cần đề phòng sét, gió giật, lốc. Đêm có mưa rào và giông vài nơi, nắng nóng tiếp tục giảm. Nhiệt độ cao nhất ngày 13 khoảng 36-37 độ C, ngày 14 và 15 giảm còn 35-36 độ C, từ ngày 16 khả năng nhiệt độ cao nhất không vượt quá 35 độ” - ông Quyết cho biết.

Hiện khu vực Nam bộ đang thời điểm chuyển mùa nên trời oi bức, đầu giờ chiều nắng mạnh. Vì vậy người dân khi ra đường hoặc những người làm việc trực tiếp ngoài trời cần trang bị bảo hộ chống nắng, không làm việc quá lâu ngoài trời.

Chiều tối khi mây đen kéo tới, người dân cần chủ động công việc để hạn chế ra đường, nếu gặp mưa giông thì tuyệt đối không trú dưới gốc cây, trụ điện, chú ý khi đi qua các công trình đang xây dựng (đề phòng vật liệu xây dựng, công cụ rơi do gió mạnh)…

Ngoài ra, người dân lưu ý không cho trẻ em tắm mưa vì những cơn mưa đầu mùa chứa nhiều chất ô nhiễm trong không khí, dễ gây dị ứng da.