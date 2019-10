Viwasupco thừa nhận nước sạch đầu vào cho dân bị nhiễm dầu

Cụ thể, trong báo cáo gửi Sở Xây dựng Hà Nội ngày 14-10, Tổng giám đốc Công ty CP đầu tư nước sạch Sông Đà (Viwasupco) Nguyễn Văn Tốn, xác nhận đã biết nguồn nước đầu vào nước sạch cho dân bị nhiễm dầu thải từ ngày 9-10.



Theo đó, vào 12h trưa 9-10, tại khu vực có mưa, nhân viên bảo vệ của Viwasupco làm công tác bảo vệ và vớt rong rêu đã phát hiện ngoài cửa kênh dẫn nước hồ có váng chưa rõ nguyên nhân và báo lên lãnh đạo công ty để tìm hướng xử lý.



Ngay sau khi nhận được thông tin, Viwasupco đã đóng van cấp nước vào bể chứa trung gian và tiến hành xúc xả toàn bộ nước qua nhà máy thông qua các hố van xả cặn đoạn từ nhà máy về đến bể chứa trung gian. Do không có nước về bể chứa nên công ty buộc phải giảm áp để duy trì cấp nước.



Viwasupco cho biết, đã huy động toàn bộ cán bộ công nhân viên nhà máy đi kiểm tra và thông báo ngay với công an xã, chính quyền địa phương và công an huyện để điều tra, làm rõ.



Vết tích dầu loang tại ven bờ suối Trâm, gần kênh dẫn nước vào nhà máy. Ảnh: BÁO THANH NIÊN



Về xử lý váng dầu, Viwasupco đã sử dụng phao, gối hút dầu chuyên dụng trên kênh dẫn nước hồ 500 m làm khu vực tách dầu và thu gom. Vị trí đặt phao, gối hút dầu ở cửa kênh nhận nước dẫn nước từ hồ Đầm Bài đến trạm bơm hồ, song chắn rác tại vị trí cuối kênh, công trình thu trước khi bơm lên khu xử lý để khoanh vùng không cho dầu tràn lan ra ngoài.



Đáng lưu ý, sau khi biết nguồn nước bị nhiễm dầu, Viwasupco không đưa ra khuyến cáo cho người dân mà âm thầm tăng hóa chất để xử lý khiến nước sinh hoạt bán cho người dân có mùi khét, hôi.



Cụ thể, Viwasupco tiến hành châm bổ sung than hoạt tính vào khu xử lý để tăng cường xử lý cũng như châm tăng hóa chất xử lý trong đó có clo theo tiêu chuẩn của Bộ Y tế là 0,8mg/l, tuy nhiên vẫn cao hơn so với hàm lượng châm trước đây từ 0,3-0,5mg/l.



"Có thể khách hàng phản ánh về nước có mùi lạ là do mùi clo. Nước sau xử lý theo số liệu phòng Hóa nghiệm của công ty vẫn đảm bảo chất lượng của Bộ Y tế" - Viwasupco cho biết.



Viwasupco cho biết thêm, ngày 10-10, sau khi nhận được phản ánh của khách hàng đã tiến hành xả toàn bộ tuyến ống truyền tải, trạm điều tiết lưu lượng Tây Mỗ và giảm châm clo về như trước đây. Hiện công ty vẫn vận hành bình thường và châm clo với hàm lượng trước đây là 0,3-0,5mg/l.



Trước đó, từ ngày 10-10, nhiều hộ dân ở các khu đô thị tại các quận Hà Đông, Thanh Xuân, Bắc Từ Liêm và Hoàng Mai (Hà Nội) đã phát hiện nước sinh hoạt có mùi lạ, khó ngửi. Nhiều gia đình đã phải khẩn cấp trang bị máy lọc nước, hoặc sử dụng nguồn nước sạch khác thay thế để duy trì sinh hoạt.



Tại cuộc họp báo thường kỳ của Bộ TN&MT diễn ra sáng 14-10, ông Hoàng Văn Thức, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục TN&MT (Bộ TN&MT), cho biết sau khi có thông tin nước sạch khu vực phía Tây nội thành Hà Nội có mùi lạ, phía Bộ TN&MT đã liên hệ, phối hợp với Sở TN&MT Hòa Bình kiểm tra, xác minh.



Qua báo cáo của Sở TN&MT Hòa Bình thì vào tối 8-10, người dân phản ánh có một xe tải 2,5 tấn bơm dầu thải đổ trộm ra khe núi sát Suối Trâm tại xã Phúc Minh và Phúc Tiến (huyện Kỳ Sơn, Hòa Bình). Váng dầu từ khe núi chảy vào suối và lan tới kênh dẫn nước của Nhà máy Nước sạch sông Đà tại Hòa Bình.