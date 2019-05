Vũng Tàu sẽ cấm xe rác tự chế hoạt động từ 30-6

UBND TP Vũng Tàu thông tin kể từ 30-6 tới, người hoạt động thu gom rác bằng các xe tự chế, khi lưu thông trên đường sẽ bị CSGT xử lý, tịch thu phương tiện. Đây là một trong những biện pháp nhằm chấn chỉnh, tổ chức lại hoạt động thu gom rác trên địa bàn Vũng Tàu hiệu quả, đảm bảo vệ sinh môi trường, mĩ quan đô thị.

Cấm xe tự chế để chuyển qua xe chuyên dùng

Theo tìm hiểu của PV, hiện nay trên địa bàn TP Vũng Tàu có khoảng hơn 300 người dân làm nghề thu gom rác bằng các phương tiện xe kéo tự chế. Những phương tiện này xuống cấp, lưu thông không che chắn đảm bảo an toàn, gây mất vệ sinh môi trường. Giá thu gom rác đều do những người làm nghề thu gom rác tự thỏa thuận với các hộ dân theo từng tuyến dân cư với giá từ 30-45 nghìn đồng. Do hoạt động mang tính tự phát nên việc thu gom rác không thường xuyên, có nơi việc thu gom trậm trễ, mất vệ sinh khiến người dân chưa đồng tình.

Từ năm 2017, TP Vũng Tàu đã có kế hoạch chấn chỉnh, tổ chức và đổi mới lại hoạt động thu gom rác thải sinh hoạt trên địa bàn. Nhưng do nhiều lý do khách quan, chủ trương này tiếp tục được dời đến 30-6-2019. Trong đó, công việc được TP chú trọng nhất là vận động người thu gom rác chuyển đổi phương tiện thu gom từ các xe tự chế sang xe chuyên dùng có giá vài trăm triệu đồng một chiếc.

Để chuẩn bị cơ sở hạ tầng cho việc chuyển đổi phương tiện thu gom rác, TP Vũng Tàu đã mở rộng, cải tạo môi trường các trạm trung chuyển rác tại phường Thắng Nhì và Thắng Nhất. Bên cạnh đó, tại các trạm trung chuyển rác, công ty CP DV Môi trường Công trình Đô thị Vũng Tàu cũng đã tăng cường nhân công, phương tiện chuyên dùng tiếp nhận cuốn ép hết số lượng rác được vận chuyển về trạm.

Để thay thế các xe tự chế cũ, TP đã thống nhất chủng loại, kích thước xe chuyên dùng từ công ty sản xuất. Các xe mới phù hợp chạy trong đô thị, có dụng cụ thu gom rác cả các hẻm nhỏ mà không làm rò rỉ, rơi vãi chất thải, gây phát tán mùi, bụi.

Do nắm bắt được người làm nghề thu gom rác chủ yếu có kinh tế khó khăn, thuê nhà trọ, nhiều lao động lớn tuổi nên tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu nói chung, TP Vũng Tàu nói riêng đã có những chính sách, cơ chế tốt để giúp người dân chuyển đổi mô hình, phương tiện thu gom. Theo đó, cuối tháng 12-2018, HĐND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã có nghị quyết về việc hỗ trợ 8 triệu đồng một chủ phương tiện thu gom rác nếu chuyển đổi.

Tháng 4-2019, Quỹ Bảo vệ Môi trường tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cũng sẽ cho người thu gom rác vay vốn lãi suất ưu đãi để chuyển đổi phương tiện thu gom rác thải sinh hoạt trên địa bàn Vũng Tàu với mức lãi suất cho vay 1,3%/năm đối với hình thức bảo đảm tiền vay bằng thư bảo lãnh vay vốn do Ngân hàng thương mại phát hành. Mức lãi suất cho vay từ 2%/năm đối với hình thức bảo đảm tiền vay bằng hình thức thế chấp, cầm cố tài sản cầm cố tài sản, thời hạn vay là 7 năm.

Dân ngại mua xe đắt tiền, thu không đủ bù chi

Tuy nhiên, đến nay phòng QLĐT TP thống kê, việc chuyển đổi phương tiện chưa thực hiện đồng bộ. Hiện chỉ có khoảng 20 chiếc trên tổng khối lượng dự kiến (206 xe) phải chuyển đổi. Còn lại người dân thu gom rác vẫn sử dụng các xe tự chế cũ đi thu gom rác.

Trong các cuộc họp, đối thoại với phường, xã và UBND TP Vũng Tàu, một số hộ thu gom rác đã có ý kiến cho rằng sở dĩ chưa thực hiện chuyển đổi phương tiện vì còn rất nhiều khó khăn.

Ông Trần Minh Lý (thu gom rác tại trạm phường Thắng Nhất) cho biết, vợ chồng ông làm nghề đẩy xe thu gom rác đã hơn 20 năm. Ông thu gom của khoảng 100 hộ dân với giá 30 nghìn đồng/hộ.

“Nếu thu gom nhiều hộ số tiền thu được một tháng sẽ nhiều thì chúng tôi cũng đồng ý chủ trương mua xe rác chuyên dụng. Nhưng hiện nay như vợ chồng tôi và nhiều hộ khác thu nhập rất thấp, không đủ vay để mua xe. Mua xe xong phải có chỗ đậu xe chứ như hiện nay nhiều người còn phải để xe rác tự chế ngoài đường. Chúng tôi cao tuổi không đáp ứng được trong khi thu nhập chỉ dựa vào công việc này”- ông Lý nói.



Những xe rác tự chế như của ông Trần Minh Lý sẽ không còn được hoạt động tại Vũng Tàu sau 30-6. Ảnh: TK

Nhiều hộ khác thì cho rằng giá ô tô chuyên dùng thu gom rác cao (khoảng 300 triệu – 400 triệu/xe), trong khi đa số các hộ dân thu gom rác không đủ điều kiện về kinh tế và cũng không có tài sản thế chấp để vay vốn mua xe ô tô nên không đủ điều kiện thế chấp vay vốn ngân hàng.

Bên cạnh đó, các hộ thu gom rác cũng cho rằng quy định của Quỹ môi trường không cho họ dùng xe thu gom rác mua mới để thuế chấp vay; Các con hẻm nhỏ xe ô tô chuyên dùng không thể vào lấy rác được, việc thu gom rác sẽ gặp nhiều khó khăn; Khi không đi chở rác thì các xe ô tô chuyên dùng không có chổ đậu xe vì những người đi chở rác đa số là ở trong các hẻm nhỏ và một số phải ở nhà trọ; Hiện này đã có một số hộ đã chuyển đổi qua xe ô tô chuyên dùng để đi thu gom rác nhưng trong quá trình hoạt động cũng gặp một số khó khăn khăn như: giá thu gom rác là 35.000 - 45.000đ/hộ như hiện nay thì không đủ cho việc chi phí…