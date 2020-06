Xử phạt 860 triệu đồng hai công ty vi phạm về môi trường

Cụ thể, UBND tỉnh xử phạt số tiền 450 triệu đồng đối với Công ty TNHH Starflex Việt Nam (trụ sở chính và cơ sở hoạt động tại Cụm Công nghiệp Tóc Tiên, xã Tóc Tiên, thị xã Phú Mỹ).



Công ty TNHH Starflex Việt Nam không lập lại báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM) của dự án theo quy định. Cụ thể, công ty đã xây dựng thêm nhà xưởng tại khu vực đất dự trữ với diện tích 7.740m2 không có trong các hạng mục công trình xây dựng tại đề án bảo vệ môi trường chi tiết đã được phê duyệt ban đầu. Mục đích của việc xây dựng là để phục vụ nhu cầu mở rộng sản xuất kinh doanh, tăng công suất trong khi chưa lập lại báo cáo ĐTM.

Ngoài ra, công ty này để chất thải nguy hại ngoài trời gây ô nhiễm môi trường xung quanh (giẻ lau, bao tay dính dầu thải-mã 18 01 02) trong các thùng nhựa có tổng trọng lượng khoảng 1.800kg).



Một phần quyết định xử phạt hành chính

Công ty cũng không chuyển giao chất thải rắn công nghiệp thông thường cho đơn vị có chức năng thu gom, vận chuyển và xử lý theo quy định.



Bên cạnh xử phạt tiền, UBND tỉnh còn quyết định đình chỉ hoạt động của công ty TNHH Starflex Việt Nam trong thời gian 4,5 tháng để khắc phục vi phạm.

Ngoài công ty trên, ông Lê Tuấn Quốc, phó chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu cũng ban hành quyết định số 1312 về việc xử phạt vi phạm hành chính số tiền 410 triệu đồng đối với công ty TNHH HS Vũng Tàu (phường Rạch Dừa, TP Vũng Tàu).

Cụ thể, qua kiểm tra phát hiện công ty thực hiện không đúng một trong các nội dung và các yêu cầu trong quyết định phê duyệt báo cáo ĐTM

Theo đó, từ tháng 7-2018 đến thời điểm bị phát hiện công ty đã hoạt động khu vực in house (dùng để in lụa) nhưng chưa được cơ quan chức năng cho phép; khu vực này gồm 29 bàn in, sáu bàn được lắp đặt hệ thống hút hơi, xử lý mùi, còn lại 23 bàn in chưa có giải pháp thu gom, xử lý mùi, hơi dung môi gồm keo, hóa chất dẫn đến ô nhiễm môi trường, người dân xung quanh khiếu nại…