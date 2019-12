Mức phí cao nhất qua phà Bình Khánh, Cát Lái là 232 ngàn đồng

Mới đây, UBND TP.HCM đã ban hành khung giá dịch vụ sử dụng phà được đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách tại bến phà Cát Lái và bến phà Bình Khánh trên địa bàn TP. Khung giá này có hiệu lực thi hành từ ngày 1-1-2020.

Trong đó, hành khách đi bộ, xe gắn máy, xe đạp sẽ phải trả phí từ 1.000 - 4.500 đồng/xe, người.

Xe thô sơ không hàng sẽ có phí từ 3.000 - 6.000 đồng/xe; xe thô sơ có hàng sẽ phải trả phí từ 6.000 - 12.000 đồng/xe.

Xe ôtô con dưới 7 chỗ ngồi sẽ trả phí từ 15.000 -23.000 đồng/xe.

Xe khách từ 7 đến 20 chỗ ngồi sẽ trả phí từ 20.000 - 28.0000 đồng/xe.

Xe khách trên 30 chỗ ngồi sẽ phải trả giá phí từ 30.000 - 46.000 đồng/xe.

Xe tải từ 10 đến dưới 13 tấn hoặc xe đầu kéo không rơ móoc sẽ phải trả phí từ 72.000 - 108.000 đồng/xe.

Xe tải từ 15 tấn trở lên sẽ phải trả phí từ 108.000 -185.000 đồng/xe.

Đặc biệt, xe đầu kéo rơ móoc sẽ phải trả từ 144.000 - 232.000 đồng/xe.



TP.HCM đã ban hành khung giá dịch vụ sử dụng phà được đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách tại bến phà Cát Lái và bến phà Bình Khánh

Ngoài ra, UBND TP vừa ban hành mức giá tối đa dịch vụ sử dụng đò được đầu tư bằng nguồn vốn ngoài ngân sách nhà nước tại các bến khách ngang sông trên địa bàn TP, có hiệu lực thi hành từ ngày 1-1-2020 .

Cụ thể, mức giá tối đa đối với hành khách là 12.000 đồng lượt người, kể cả hành khách đi xe đạp; nếu hành khách đi xe máy thì mức giá là 20.000 đồng/lượt người; hàng hóa từ 50kg trở lên là 9.000 đồng/lượt.

Đối với hàng hóa cồng kềnh thì mức giá có thể cao hơn nhưng tối đa không quá hai lần mức giá đối với hàng hóa bình thường. Mức giá tối đa này áp dụng tại 30 bến khách ngang sông trên địa bàn TP.

Cụ thể là bến khách Lương Văn Cang, bến khách Hội Đồng, bến Rạch Cát Sau, bến Đình Bình Đông, bến Đình Ông, bến Đá (quận 8); bến Hợp tác xã Phước Bình Mỹ. Tại quận 12 có bến An Phú Đông (quận 9); bến Miếu Nổi. Tại quận Bình Thạnh có bến Bình Quới (quận Gò Vấp); bến Tân Nhật - Tân Bửu; bến Ấp 2, Tân Túc - Tân Nhựt; bến Bình Lợi (huyện Bình Chánh); bến Ấp 3; bến Ấp 4, xã Phước Lộc; bến Ấp 3, bến (hộ Phan Văn Bá) Ấp 3 - 4, Hiệp Phước (huyện Nhà Bè); bến An Thới Đông - Hiệp Phước, bến An Thới Đông - Doi Lầu - Hiệp Phước, bến Vàm Sát - Rạch Cát, bến Vàm Sát - Tân Tập, bến Rạch Lá (huyện Cần GIờ) và bến Bà Lụa, bến Bình Mỹ, bến Thầy Tám Tắc, bến Cá Lăng, bến Cây Me, bến Bò Cạp, bến Rạch Bắp, bến Dòng Sỏi (huyện Củ Chi).