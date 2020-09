Năm 2022, cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết - Dầu Giây thông xe

1. Dự án thành phần đầu tư xây dựng đoạn Mai Sơn - Quốc lộ 45: Dự án đi qua địa phận hai tỉnh Ninh Bình và Thanh Hóa có chiều dài tuyến khoảng 63,37 km. Điểm đầu (Km274+111,86) tại nút giao với Đường tỉnh 477 (trùng với điểm cuối Dự án thành phần đầu tư xây dựng đoạn Cao Bồ - Mai Sơn), thuộc địa phận huyện Yên Mô, tỉnh Ninh Bình. Điểm cuối (Km337+478,11) tại nút giao với đường Nghi Sơn - Thọ Xuân (trùng với điểm đầu Dự án thành phần đầu tư xây dựng đoạn Quốc lộ 45 - Nghi Sơn), thuộc địa phận huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa. Phân kỳ giai đoạn 1 xây dựng bốn làn xe hạn chế (B nền =17m); vận tốc thiết kế 80km/h. Tổng mức đầu tư giai đoạn phân kỳ là 12.111 tỉ đồng, trong đó chi phí xây dựng và thiết bị 7.684 tỉ đồng. Dự án do Ban Quản lý dự án Thăng Long - Bộ GTVT tổ chức thực hiện và quản lý dự án. Giai đoạn hoàn chỉnh được xây dựng theo quy mô sáu làn xe (B nền = 32,25m), vận tốc thiết kế 120km/h. 2. Dự án thành phần đầu tư xây dựng đoạn Vĩnh Hảo - Phan Thiết Dự án đi qua địa phận tỉnh Bình Thuận có chiều dài 100,8 km. Điểm đầu của dự án tại Km134+00, phía trước nút giao Vĩnh Hảo, thuộc địa phận xã Vĩnh Hảo, huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận (trùng với điểm cuối dự án thành phần đầu tư xây dựng đoạn Cam Lâm – Vĩnh Hảo). Điểm cuối tại Km235+00, giao với đường QL1 đi Mỹ Thạnh tại Km2+500, thuộc xã Hàm Kiệm, huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận (trùng với điểm đầu dự án thành phần đầu tư xây dựng đoạn Phan Thiết – Dầu Giây). Dự án do Ban Quản lý dự án 7 - Bộ GTVT tổ chức thực hiện và quản lý. Giai đoạn trước mắt, đầu tư phân kỳ với quy mô bốn làn xe, bề rộng mặt đường B mặt =16m, bề rộng nền đường B nền =17m. Vận tốc thiết kế 80km/h. Tổng mức đầu tư giai đoạn phân kỳ là 10.853,800 tỉ đồng, trong đó chi phí xây dựng và thiết bị 7.210 tỉ đồng. Giai đoạn hoàn chỉnh sẽ đầu tư xây dựng sáu làn xe, bề rộng nền đường B nền =32,25m, vận tốc thiết kế 120km/h. 3. Dự án thành phần cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây Dự án đi qua địa phận hai tỉnh Bình Thuận và Đồng Nai có chiều dài khoảng 99 km (đoạn qua Bình Thuận dài 47,5 km; đoạn qua Đồng Nai dài 51,5 km). Điểm đầu của dự án nằm trên đoạn tuyến nối từ QL1A đi Mỹ Thạnh (cách quốc lộ 1A khoảng 2,6 km), tỉnh Bình Thuận (điểm cuối dự án thành phần đoạn Vĩnh Hảo - Phan Thiết). Điểm cuối kết nối với tuyến đường cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây tại khoảng Km43+125. Dự án do Ban Quản lý dự án 7 - Bộ GTVT tổ chức thực hiện và quản lý. Dự án được xây dựng theo tiêu chuẩn đường cao tốc loại A, vận tốc thiết kế 120km/h. Giai đoạn phân kỳ quy mô bốn làn xe hoàn chỉnh bề rộng (B nền = 25,0m). Tổng mức đầu tư điều chỉnh là 12.577,487 tỉ đồng, trong đó, chi phí xây dựng là 7.201 tỉ đồng. Trong giai đoạn hoàn chỉnh có quy mô sáu làn xe, (B nền = 32,25m)