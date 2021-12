Ngày 30-12, Ban quản lý dự án các công trình giao thông TP.HCM (Ban giao thông) tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2021 và triển khai chương trình công tác năm 2022.



Theo đó, năm 2022 ngành giao thông TP.HCM tiếp tục đẩy nhanh tiến độ của loạt dự án trọng điểm như cao tốc TP.HCM - Mộc Bài, vành đai 2, vành đai 3… với số vốn hơn 5.000 tỉ đồng.

Hoàn thành 19 gói thầu, dự án

Ông Lương Minh Phúc, Giám đốc Ban giao thông, cho biết trong năm 2021 Ban giao thông đã khởi công mới bảy dự án, gói thầu; đưa vào khai thác 19 gói thầu, dự án sau khi TP nới lỏng giãn cách như cầu Phước Lộc, nhánh số 1 cầu Bưng…

Đặc biệt, Ban giao thông đã phối hợp với các sở, ngành tranh thủ được nguồn vốn trung ương và được HĐND TP thông qua chủ trương đầu tư công hai dự án xây dựng nút giao thông An Phú và xây dựng mở rộng quốc lộ 50. Cạnh đó, UBND đã phê duyệt dự án xây dựng đường nối đường Trần Quốc Hoàn - đường Cộng Hòa (quận Tân Bình).

“Mặc dù tiến độ các dự án bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi đại dịch COVID-19 nhưng tỉ lệ giải ngân đạt 95,2% như mục tiêu đã đề ra (tỉ lệ giải ngân năm 2019 là 95,7% và năm 2020 là 95,5%)” - ông Phúc thông tin.



Nhánh cầu số 1 dự án xây dựng mới cầu Bưng (quận Bình Tân, Tân Phú) thông xe vào đầu tháng 12. Ảnh: THU TRINH

Theo đánh giá của ông Phúc, so với các mục tiêu đề ra, các kết quả đạt được đều thấp hơn. Lý do, năm 2021 là năm chuyển tiếp giữa hai trung hạn (2015-2020 và 2021-2025). Do nguồn vốn trung hạn năm 2021-2025 rất hạn chế nên đã có 30 dự án phải dừng, giãn tiến độ, không được bố trí vốn trung hạn.



Tuy có một số chuyển biến tích cực hơn so với năm 2020 nhưng có 10 dự án các địa phương không thể bàn giao mặt bằng đúng tiến độ cam kết, không được bố trí vốn để chuẩn bị đầu tư...

Một lý do khác là do công tác phối hợp giữa các đơn vị nội bộ của Ban giao thông và giữa Ban giao thông với các sở, ngành, quận, huyện vẫn còn nhiều bất cập, thời gian xử lý công việc trong nhiều trường hợp bị kéo dài.

Năm 2022: Mục tiêu khởi công và hoàn thành hơn 40 dự án

Giám đốc Ban giao thông cho hay dự kiến kế hoạch năm 2022 vốn cần sử dụng là hơn 5.000 tỉ đồng, giải ngân đạt tỉ lệ trên 95% kế hoạch.

“Đơn vị sẽ tập trung triển khai 22 nhóm giải pháp, chương trình hành động. Trong đó đẩy nhanh tiến độ triển khai và hoàn thành các dự án là một trong những giải pháp trọng tâm. Cụ thể, trình phê duyệt 38 dự án (vành đai 2, vành đai 3…); khởi công 16 gói thầu, dự án (nút giao An Phú, mở rộng quốc lộ 50, gói thầu XL1 mở rộng đường Tân Kỳ Tân Quý…); hoàn thành 26 dự án, gói thầu (nhánh cầu 2 dự án xây mới cầu Bưng, mở rộng đường Hoàng Minh Giám, dự án Cải thiện môi trường nước giai đoạn 2...)” - ông Phúc nói.

Đồng thời, Ban giao thông phối hợp với Sở GTVT báo cáo UBND TP để sớm có chủ trương cho phép lập đầu tư công và kêu gọi đầu tư theo phương thức PPP 42 dự án (cầu Cần Giờ, đường trên cao số 5...).

Bên cạnh đó, năm 2022 Ban giao thông sẽ nghiên cứu áp dụng phần mềm BIM trong công tác quản lý dự án, áp dụng thí điểm cho dự án phát triển giao thông xanh TP.HCM, đường nối Trần Quốc Hoàn - Cộng Hòa và một số dự án khác.

Tham dự buổi họp, ông Lê Hòa Bình, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM, đánh giá cao những kết quả đạt được của Ban giao thông khi năm 2021 đạt tỉ lệ giải ngân trên 95%, đưa về đích 19 dự án phục vụ người dân.

Theo ông Bình, giao thông là huyết mạch gồm nhiều mạch máu nhỏ, vì vậy phải làm sao cho mạch máu đó đừng đứt gãy. Để sớm đưa các dự án về đích, tập thể chủ đầu tư phải đoàn kết hơn nữa, nỗ lực vượt khó khăn, thách thức trong quá thực hiện nhiệm vụ được giao.

“Ban giao thông cần chủ động phối hợp trao đổi với sở, ngành địa phương liên quan giải quyết dứt điểm các vướng mắc liên quan đến dự án, đặc biệt là công tác bồi thường giải phóng mặt bằng (GPMB), tái định cư, công tác di dời hạ tầng kỹ thuật, phối hợp với chủ đầu tư khác. Ban cần xây dựng kế hoạch chi tiết cho từng dự án giao thông trọng điểm, sắp thứ tự ưu tiên theo dõi, giám sát tiến độ, đặc biệt là các dự án lớn như dự án nút giao An Phú từ nguồn vốn trung ương, nhất định không để tiến độ giải ngân chậm” - ông Bình chỉ đạo.•