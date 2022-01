“Năm 2021 là một năm khó khăn, song ngành giao thông vận tải có nhiều tín hiệu vui. Cụ thể, khi TP giãn cách, chúng ta vẫn giữ được vai trò trong luân chuyển hàng hóa, vừa đảm bảo phòng chống dịch vừa phát triển kinh tế. Không ít dự án hạ tầng đã tích cực đầu tư, khai thác kịp thời, đáp ứng phát triển kinh tế. Cạnh đó, số vụ tai nạn giao thông cũng giảm sâu”. Ngày 11-1, ông Trần Quang Lâm, Giám đốc Sở GTVT TP.HCM, cho biết như trên tại hội nghị tổng kết năm 2021, triển khai kế hoạch năm 2022 của sở này.



Khắc phục mọi khó khăn

Ông Võ Khánh Hưng, Phó Giám đốc Sở GTVT TP.HCM, đánh giá dịch COVID-19 diễn biến phức tạp dẫn đến công tác chỉ đạo, điều hành của ngành giao thông bị ảnh hưởng, phải tập trung nhiều thời gian cho trong công tác phòng chống dịch.

Bên cạnh đó, công tác giải phóng mặt bằng còn chậm, dẫn đến phải tạm dừng thi công, chậm giải ngân kế hoạch vốn đã giao và chậm hoàn thành nhiều công trình theo kế hoạch đề ra.

Song song, công tác chuẩn bị đầu tư các dự án giao thông trọng điểm còn chậm do chưa được giao vốn chuẩn bị đầu tư. Nguồn vốn đầu tư công trung hạn 2021-2025 bố trí cho đầu tư phát triển hạ tầng giao thông chỉ đáp ứng khoảng 20% so với nhu cầu kế hoạch đề ra. Do đó, một số dự án đã duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi nhưng phải tạm ngưng như cầu đường Nguyễn Khoái, đường Nguyễn Duy Trinh, một số công trình cầu…



Năm 2022, cao tốc TP.HCM - Mộc Bài sẽ được khởi công nhằm giải quyết tình trạng kẹt xe cho quốc lộ 22. Ảnh: ĐT

Tuy nhiên, trong năm 2021, đơn vị cũng đã tham mưu UBND TP.HCM ban hành kế hoạch triển khai thực hiện đề án phát triển kết cấu hạ tầng giao thông giai đoạn 2021-2030.

Sở GTVT cũng đã đề xuất cơ chế, chính sách và kế hoạch huy động các nguồn lực để đầu tư các dự án trọng điểm, cấp bách thuộc lĩnh vực giao thông giai đoạn 2021-2030. Từ đó đẩy nhanh việc xúc tiến kêu gọi đầu tư cho các dự án kết cấu hạ tầng giao thông theo hình thức đối tác công tư (PPP).

Ngành giao thông cần nỗ lực thật nhiều

Về kế hoạch năm 2022, ông Võ Khánh Hưng cho biết: Năm nay Sở GTVT tiếp tục tham mưu, báo cáo UBND TP.HCM triển khai thực hiện có hiệu quả, tiến độ ba đề án quan trọng của TP. Đó là đề án thu phí cảng biển, tăng cường vận tải hành khách công cộng và phát triển kết cấu hạ tầng giao thông trên địa bàn TP giai đoạn 2020-2030.

“Sở cũng chú trọng đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến kêu gọi đầu tư nhiều dự án, công trình giao thông trọng điểm giai đoạn 2021-2025 theo chỉ đạo của UBND TP.HCM” - ông Hưng cho biết.

Theo ông Hưng, năm 2022, sở tập trung phối hợp với các sở, ngành, UBND các quận, huyện để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ thi công công trình và giải ngân kế hoạch vốn được giao theo tiến độ đã đề ra. Đặc biệt phối hợp với các địa phương, sở, ngành liên quan đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng các công trình trọng điểm, cấp bách.

Sở GTVT cũng đề xuất UBND TP kiến nghị Thủ tướng Chính phủ xem xét, chỉ đạo các bộ, ngành phối hợp với TP sớm rà soát nguồn thu, phương án huy động các nguồn vốn phù hợp khác trình cấp thẩm quyền bổ sung kế hoạch vốn đầu tư trung hạn 2021-2025 của TP.HCM.

Cạnh đó, sở kiến nghị UBND TP.HCM chỉ đạo Sở KH&ĐT sớm bố trí vốn để tập trung đầu tư và lập dự án đầu tư các dự án trọng điểm, cấp bách trong năm 2022.

Ông Lê Hòa Bình, Phó Chủ tịch thường trực UBND TP.HCM, đánh giá cao nỗ lực của ngành giao thông TP trong năm 2021.

Ngành giao thông đã tham mưu cho UBND TP để khai thác, không làm đứt gãy chuỗi cung ứng, đi lại trong thời gian TP.HCM thực hiện phòng chống dịch.…Đây là một trong những dấu ấn vô cùng ấn tượng của ngành giao thông TP.

“Hiện nay chúng ta đã bị trễ hai năm liền, theo đó năm 2022 là một năm ngành giao thông cần nỗ lực 200% để đẩy nhanh tiến độ, hoàn thành mục tiêu 2021-2025” - ông Bình góp ý.

Ông Bình cũng đề nghị Sở GTVT phối hợp với các đơn vị để thực hiện các chương trình giảm ùn tắc giao thông, tai nạn giao thông trên địa bàn TP. Đồng thời chủ động phối hợp với các địa phương trong vùng kinh tế trọng điểm phía Nam để thực hiện các dự án cao tốc liên vùng, vành đai 2, 3, 4…

Ông Bình yêu cầu ngành giao thông triển khai và thực hiện có hiệu quả ba đề án giao thông đã đề xuất. Đồng thời, Sở GTVT cần phối hợp với TP Thủ Đức để rà soát, điều chỉnh quy hoạch giao thông của TP này và có kế hoạch đầu tư cụ thể.•