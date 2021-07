Từ ngày 24-7, TP.HCM bắt đầu áp dụng Chỉ thị 12 của Ban Thường vụ Thành ủy TP về việc tăng cường một số biện pháp chống dịch COVID-19. Theo Văn bản 2468 của UBND TP.HCM, ngoài các phương tiện ưu tiên được phép lưu thông thì tất cả loại phương tiện vận tải còn lại phải có giấy nhận diện phương tiện (QR code) mới được phép lưu thông trên địa bàn TP hoặc lưu thông ngang qua TP. Một cán bộ tỉnh Long An cho biết đơn vị đang cấp QR code theo hệ thống của Tổng cục Đường bộ Việt Nam. Từ khi TP.HCM áp dụng các biện pháp chống dịch cao hơn thì lượng phương tiện xin QR code tăng đột biến, tuy nhiên do hệ thống của Tổng cục Đường bộ đang bị lỗi nên từ 9 giờ sáng 26-7 đến 9 giờ sáng hôm nay, Long An đang tồn đọng khoảng 1.300 hồ sơ.

Mòn mỏi chờ giấy nhận diện phương tiện

Anh Hữu Tài (chủ một đơn vị vận tải tại TP.HCM) cho biết đơn vị có 10 đầu xe cần chở mỗi ngày, đã liên hệ hợp tác xã (HTX) để xin cấp QR code thông qua hệ thống từ Tổng cục Đường bộ Việt Nam, song HTX cho biết chưa nhận được phản hồi từ Sở GTVT. “Tôi đăng ký bốn xe từ hôm thứ Bảy mà đến nay vẫn chưa thấy trả lời. Nếu nhập thông tin sai thì nhận được phản hồi ngay lúc đó, trường hợp các thông tin đúng và đầy đủ thì 3-5 ngày vẫn chưa nhận được thông báo gì” - anh Tài cho hay.

Đại diện một HTX tại TP.HCM cho biết chưa kể trong thời gian giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 này, nếu công ty, đơn vị nào không có máy in thì cũng không làm đăng ký được luồng xanh, vì muốn đăng ký phải in đơn đăng ký ra, chụp ảnh lại và scan rồi nhập vào thông tin Sở GTVT yêu cầu. Hiện nay, các cửa hàng in ấn không làm việc. “Hàng hóa chúng tôi chở là nhiều loại sản phẩm thuộc thực phẩm đông lạnh, chúng tôi cũng không thể liệt kê 180 loại sản phẩm vào danh mục kê khai được” - vị đại diện này nêu khó khăn.



Chốt kiểm soát dịch trên quốc lộ 50 ưu tiên phương tiện có mã QR code ra vào chốt kiểm soát dịch. Ảnh: ĐÀO TRANG



Mẫu QR code do Sở GTVT TP.HCM cấp.

Ảnh: TL

Theo một số tài xế, hiện nay việc đi lại chỉ có ở TP.HCM là gặp khó vì phải có QR code, còn các tỉnh khác được lưu thông dễ dàng. Không chỉ di chuyển trong nội thành TP khó khăn mà những xe đi ngang qua địa phận TP.HCM cũng vất vả, không có QR code đều phải quay đầu.

“Có những ngày xe tải chở trái cây đi Trung Quốc mà phải quay đầu vì không có QR code, xe đó chỉ chạy qua TP.HCM chứ không dừng lại” - một tài xế nói.

Ông Bùi Đình Quản, Chủ tịch Hiệp hội Vận tải ô tô TP.HCM, cho hay hiện nhiều HTX, tài xế cho biết không đăng ký được do nghẽn mạng, quá tải. Không có QR code nên không thể lưu thông được, trong khi đó việc lưu thông hàng hóa là rất cần thiết cho các đơn vị đang được hoạt động.

“Hiện các đơn vị vận tải chỉ muốn duy trì chuỗi cung ứng, các tài xế cũng không muốn ra đường. Các chủ công ty không thể vì vận tải gặp khó mà gửi công văn đến các đối tác rằng công ty không thể phục vụ trong lúc này. Trong khi đó các đối tác toàn là những mối làm ăn lâu năm. Vận chuyển hàng hóa còn chịu sức ép của cảng, Bộ Công Thương, địa phương, một cửa mà chịu quá trời chìa khóa thì biết tìm chìa khóa nào để mở” - ông Quản nói.

Ưu tiên đúng đối tượng

Một cán bộ tiếp nhận hồ sơ cấp QR code khu vực TP Thủ Đức cho biết ngay khi TP áp biện pháp chống dịch cao hơn thì lượng hồ sơ đăng ký cấp QR code tăng nhanh chóng. Đơn cử, chỉ riêng ngày 24-7, có gần 1.000 bộ hồ sơ nộp về đầu mối TP Thủ Đức. Tuy nhiên, đa phần hồ sơ nộp đều bị sai định dạng, điền không đúng đối tượng nên phải trả về. Trong khi đó, các cán bộ phải trao đổi với từng đơn vị để hướng dẫn nộp hồ sơ lại, gây mất nhiều thời gian.

Trao đổi với PV, ông Trần Quang Lâm, Giám đốc Sở GTVT TP, cho biết TP.HCM đang áp dụng chính sách chống dịch cao hơn một bậc so với các địa phương đang áp dụng Chỉ thị 16 nên bắt buộc các phương tiện phải có QR code, kể cả đi quá cảnh qua TP.HCM.

Theo ông Lâm, TP.HCM đã cấp QR code cho hơn 40.000 phương tiện. Hiện Sở GTVT TP cấp thông qua hai đầu mối của Tổng cục Đường bộ Việt Nam và theo hệ thống của Sở GTVT TP.

Trước ý kiến cho rằng nhiều hồ sơ xin cấp QR code bị chậm hoặc không được giải quyết mặc dù các đơn vị thông tin sẽ giải quyết trong 24 giờ, ông Lâm lý giải: Theo phần mềm của Tổng cục Đường bộ, người dân sẽ tự nhập theo hệ thống, song đa phần người dân nhập sai. Đơn cử như TP Hà Nội có hơn 20.000 hồ sơ đăng ký một ngày, song chỉ có vài ngàn hồ sơ mới hợp lệ và được cấp. Lỗi sai của người dân chủ yếu là không đúng đối tượng, không đúng lộ trình lưu thông hoặc không đúng đối tượng được giải quyết. Sau đó, hệ thống trả lại cho email và nhiều người dân không đọc, không nắm.

Hoặc QR code sẽ cấp theo hệ thống của TP.HCM, hồ sơ làm giấy nhận diện phương tiện sẽ được cấp thông qua các đầu mối và Sở GTVT không thể cấp riêng lẻ được. Từng doanh nghiệp đơn lẻ gửi hồ sơ đều phải quy về các đầu mối như bệnh viện, quận huyện, hiệp hội logistic… Nếu các đơn vị gửi đúng đối tượng, định dạng, lộ trình và đúng là hàng thiết yếu thì chỉ trong 2 giờ đồng hồ sẽ hoàn tất và trả hồ sơ.

Ông Lâm cho biết để giải quyết hồ sơ cho các đơn vị, hiện Sở GTVT có 50 nhân viên làm việc liên tục. Thậm chí làm việc đến tới 21 giờ, có khi tới 23 giờ để kịp thời giải quyết hồ sơ cho các đơn vị với vài ngàn bộ hồ sơ/ngày.

Lý giải vì sao phải cấp QR code, ông Lâm cho biết chỉ các phương tiện thực sự cần thiết mới được đi vào TP.HCM và các phương tiện đó mới được cấp QR code. Đó cũng chính là lý do để kiểm soát lượng phương tiện đi lại. Phương tiện có QR code sẽ phải kiểm tra hàng hóa trên xe và ưu tiên lưu thông.•