Ngày đầu nghỉ Tết, 21 người chết do tai nạn giao thông

Cũng trong ngày 2-2, cảnh sát giao thông đường bộ tạm giữ 32 ô tô, 52 xe máy, tước 559 giấy phép lái xe.





Tai nạn giao thông tiếp tục cướp đi sinh mạng nhiều người dân.

Theo Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia, sáng 2-2, các tuyến đường nội đô tại TP Hà Nội và TP.HCM thông thoáng hơn. Tuy nhiên trên các tuyến đường cửa ngõ ra vào thành phố mật độ phương tiện tăng cao, ùn ứ kéo dài, phương tiện di chuyển chậm.



Tại các nút giao, trạm thu phí các tuyến đường cao tốc Hà Nội – Lào Cai, Pháp Vân – Cầu Giẽ, Hà Nội – Hải Phòng,.. xảy ra ùn tắc, di chuyển chậm do lượng ô tô cá nhân tăng cao, người dân đi lại về quê ăn tết, thăm người thân.

Đặc biệt, chiều ngày 1-2 và sáng 2-2, hệ thống các số điện thoại đường dây nóng của Ủy an An toàn giao thông Quốc gia nhận được trên 60 cuộc gọi và tin nhắn phản ánh về tình hình trật tự, an toàn giao thông, chủ yếu phản ánh tình trạng ùn ứ tại một số tuyến đường cửa ngõ thành phố Hà Nội, TP.HCM, trên các tuyến cao tốc, tại các trạm thu phí và nút giao. Tình trạng nhồi nhét khách, thu giá vé quá quy định...

“Sau khi nhận được phản ánh trên đường dây nóng, Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia đã thông báo cho các cơ quan chức năng tăng cường lực lượng, điều tiết giao thông…”, ông Nguyễn Trọng Thái, Chánh Văn phòng Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia thông tin.