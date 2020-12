Nghệ An ra văn bản hỏa tốc về cưỡng chế ở chung cư cũ

Ngày 29-12, Văn phòng UBND tỉnh Nghệ An cho biết ông Lê Ngọc Hoa, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An đã ký Quyết định số 4729 về việc cưỡng chế phá dỡ các nhà chung cư B3, B6 thuộc khu B chung cư cũ Quang Trung (TP Vinh, Nghệ An).



Tòa nhà chung cư khu B Quang Trung đã quá cũ.

Theo đó, UBND tỉnh Nghệ An sẽ cưỡng chế phá dỡ nhà ở chung cư B3, B6; giao các chủ sở hữu, người sử dụng nhà chung cư có trách nhiệm thực hiện các yêu cầu của lực lượng thi hành quyết định cưỡng chế.

UBND tỉnh Nghệ An giao UBND TP Vinh chịu trrách nhiệm tổ chức cưỡng chế phá dỡ các nhà chung cư B3, B6.

Như đã phản ánh, Khu B Quang Trung được xây dựng từ năm 1976 và hoàn thành vào năm 1982, gồm có sáu ngôi nhà chung cư, năm chung cư cao tầng, trong đó có nhà B3 và B6. Tổng số khu B Quang Trung có 421 căn hộ với 1.684 nhân khẩu.



Bên trong tòa nhà chung cư cũ đã quá xuống cấp, sắp sập.

Hiện nay, tại khu B Quang Trung (cũ) đang thực hiện Dự án cải tạo Khu B Khu chung cư Quang Trung, góp phần tạo điểm sáng về quy hoạch, điểm nhấn về kiến trúc cho TP Vinh.

Viện Khoa học Công nghệ (Bộ Xây dựng) kiểm định đánh giá chất lượng khu nhà B3 và B6, xác định mức độ nguy hiểm cấp D. Khả năng của kết cấu chịu lực không thể đáp ứng được yêu cầu bình thường. Nhà xuất hiện tình trạng nguy hiểm tổng thể (theo tiêu chuẩn TCVN 9381:2013).

Vì vậy, UBND tỉnh Nghệ An đã có Văn bản hỏa tốc yêu cầu di dời các hộ dân đang sống tại tòa nhà B3 và B6 trước ngày 10-12. Thời gian qua, có hơn 400 gia đình đã di chuyển ra khỏi căn chung cư, nhưng hiện vẫn còn bảy hộ gia đình có tám căn chung cư chưa chịu di dời ra khỏi chung cư B3, B6.