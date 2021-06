Được biết đây là tấm biển báo do người dân tự làm rồi cắm thể hiện sự bức xúc trước tình trạng ngập kéo dài không đảm bảo an toàn giao thông tại điểm giao QL60 và QL57B đoạn ngay vòng xoay An Khánh thuộc xã An Khánh, huyện Châu Thành (Bến Tre).



Tấm biển báo "Ao cá nuôi - Phúc BOT" xuất hiện trên QL60 nhiều tháng nay. Ảnh: ĐH

Theo người dân, khi bị nước ngập một nhân viên của công ty TNHH BOT Cầu Rạch Miễu (đơn vị đầu tư nâng cấp, mở rộng BOT 4 đoạn tuyến QL60) là ông Phúc có đến đào một rãnh dọc theo đoạn này nhằm tạo dòng thoát nước. Tuy nhiên việc đào rãnh thoát nước không có hiệu quả mà còn khiến nước tràn vào nhà người dân.

Ông Đinh Văn Hoa (65 tuổi, ngụ xã An Khánh, huyện Châu Thành) cho biết tình trạng ngập nước tại vòng xoay này đã tồn tại gần 3 tháng nay nhưng không thấy đơn vị BOT Cầu Rạch Miễu hay cơ quan chức năng nào đến xử lý.

“Cứ mưa xuống là nước ngập, nước ngập không lối thoát nên cứ đọng từ ngày này qua ngày khác, tràn vào nhà tôi như cái biển nước. Tôi làm cái bảng hiệu này là vì bức xúc việc ngập nước ảnh hưởng đến cuộc sống gia đình tôi và để cảnh báo cho người đi đường biết mà tránh”- Ông Hoa nói.



Việc ngập nước tại nút giao QL60 và QL57B nhiều tháng nay chưa được khắc phục. Ảnh: ĐH

Cũng theo ông Hoa từ khi xuất hiện vũng nước khổng lồ trên tại khu vực vòng xoay An Khánh đã có nhiều vụ tai nạn đối với người đi xe máy. Nhà ông Hoa sát vũng nước này nên đã chứng kiến nhiều vụ người đi xe máy sụp hầm trầy xước chân tay.

Theo ghi nhận của PV, tại khu vực huyện Châu Thành (Bến Tre) từ sáng đến trưa ngày 9-6 không mưa, trời nắng tuy nhiên nước vẫn ngập. Ao nước này dài khoảng 20m, lan rộng hơn nửa mặt đường QL60.

Sát lề đường còn có một rãnh nước sâu, nếu người đi xe máy không cẩn thận rất dễ sụp gây nguy hiểm. Nhiều phương tiện ô tô, xe tải đi qua khu vực đều phải “lội nước” nước bắn lên tung tóe.



Nước ngập gần bằng đầu gối người dân. Ảnh: ĐH

Ngày 9-6, ông Hà Ngọc Nam- Phó Giám đốc Công ty TNHH BOT Cầu Rạch Miễu cho biết, tình trạng ngập nước tại khu vực vòng xoay An Khánh đã xảy ra từ đầu mùa mưa đến nay. Do trước đây dự án nâng cấp QL57B làm cao hơn mặt đường QL60 nên mưa xuống nước đọng tại khu vực vòng xoay.

Cũng theo ông Nam, tình trạng ngập nước tại khu vực vòng xoay An Khánh không do BOT gây ra, dù trước đó BOT đã làm việc với địa phương để tháo dỡ tấm biển “Ao cá nuôi – Phúc BOT” nhưng đến nay không được.

Ông Trần Văn Hội – Phó Ban Quản lý các công trình Giao thông tỉnh Bến Tre cho biết, tình trạng ngập, đọng nước tại vòng xoay ngã tư An Khánh đã tồn tại từ trước khi dự án đầu tư xây dựng hệ thống thoát nước vỉa hè, cây xanh chiếu sáng trên QL60 đoạn dẫn vào cầu Rạch Miễu (gọi tắt là dự án) triển khai và không bị gây ra bởi việc thi công dự án.





Ao nước khổng lồ trên mặt QL60. Ảnh: ĐH

Để khắc phục tình trạng trên, dự án có bố trí cống ngang đường và 2 hố ga thu nước khu vực vào hệ thống thoát nước chung của dự án. Khi hệ thống cống được xây dựng hoàn chỉnh sẽ giúp tiêu thoát nước được khu vực này. Hiện nhà thầu đang chuẩn bị triển khai thi công hạng mục cống, dự kiến sẽ hoàn thành trong tháng 6 này.

Cùng ngày ông Cao Văn Phong – Chánh Văn Phòng Ban an toàn giao thông tỉnh Bến Tre cho biết, đã cử lực lượng lên kiểm tra và tìm giải pháp khắc phục đảm bảo an toàn giao thông qua khu vực.