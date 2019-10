Người dân đổ xô đến siêu thị 'vét' nước sạch

Chiều 16-10, một cảnh tượng chưa từng có đã xảy ra ở Hà Nội. Rất nhiều người dân đã đổ xô đến siêu thị để lùng mua nước sạch. Chai nhỏ, chai to đều được người dân chất đầy lên xe đẩy mua về. Kệ bán hàng các loại nước trống trơn. Nhiều người còn mua nhầm cả nước khoáng, loại nước chỉ dùng để uống, không nấu ăn được.



Chị Thanh (Thanh Xuân, Hà Nội) cho biết tối nay gia đình chị cũng phải vào siêu thị Vinmart Royal City để mua nước. Đến nơi đã thấy toàn bộ kệ nước của siêu thị không còn chai nào, kể cả nước khoáng.



Người dân đổ về siêu thị lùng mua nước sạch đóng chai. Ảnh: Facebook



Chị Phí Hoàng Lê (Nam Từ Liêm, Hà Nội) cũng cho biết ngay từ chiều qua, khi UBND TP Hà Nội khuyến cáo nước sạch của Công ty CP nước sạch sông Đà chỉ nên dùng để tắm giặt, không sử dụng để nấu ăn, uống, gia đình chị đã đi siêu thị mua nhiều thùng nước tinh khiết về trữ sẵn để dùng dần.



Chị Nguyễn Minh Tân (khu chung cư Intracom, Nam Từ Liêm) cũng cho biết mấy ngày nay, cả khu chung cư nơi chị sinh sống ngày nào cũng phải xách xô, chậu đi xin nước về dùng. Nhiều người ở tầng cao phải chờ thang máy nhiều giờ đồng hồ. Một số nhà khác thì sang nhà người quen để tắm giặt nhờ.



Mỗi nhà là một xe đẩy đầy nước đóng chai. Ảnh: Facebook



"Siêu thị ở dưới chân chung cư cháy hàng nước. Tôi xuống mua mà không còn một chai nào. Một số chỗ còn nước thì tăng giá từ 50.000 đồng lên 80.000 đồng/bình 19 lít. Cứ đà này chắc cả gia đình tôi đi ăn cơm bụi, khỏi nấu nướng gì", chị Tân cho hay.



Trước thông tin nguồn nước trên địa bàn TP Hà Nội có mùi lạ, người dân phải mua nước bình về sử dụng, ngày 16-10, Tổng cục Quản lý thị trường đã có Công văn hỏa tốc gửi Cục QLTT TP Hà Nội về việc ngăn chặn việc tăng giá bất hợp lý đối với mặt hàng nước đóng chai, đóng bình.

Theo đó, Tổng cục Quản lý thị trường yêu cầu Cục Quản lý thị trường thành phố Hà Nội tăng cường công tác quản lý địa bàn nhằm phát hiện và ngăn chặn kịp thời tình trạng tổ chức, cá nhân kinh doanh mặt hàng nước đóng chai, đóng bình lợi dụng tình hình hiện nay để tăng giá bán bất hợp lý nhằm trục lợi, làm lũng đoạn thị trường.



Trong quá trình triển khai nhiệm vụ cần kết hợp tuyên truyền các quy định của pháp luật về kinh doanh hàng hóa nói chung và mặt hàng thực phẩm nói riêng. Các vi phạm phải được xử lý nghiêm và công bố công khai tên cơ sở, địa chỉ, loại sản phẩm vi phạm trên các phương tiện thông tin đại chúng theo quy định của pháp luật.



Kệ bán hàng nước đóng chai được người dân mua hết sạch. Ảnh: Facebook

Trước đó, từ ngày 10-10, nhiều người dân sinh sống tại các quận Thanh Xuân, Hoàng Mai, Nam Từ Liêm... phản ánh nước sạch do Công ty CP nước sạch sông Đà cung cấp cho họ có mùi khét. Trong bản báo cáo gửi Sở Xây dựng Hà Nội, Công ty nước sông Đà thừa nhận ngày 9-10 đã phát hiện có vết dầu loang gần nơi dẫn vào nguồn nước của nhà máy.



Công ty đã âm thầm tiến hành châm bổ sung than hoạt tính vào khu xử lý để tăng cường xử lý cũng như châm tăng hóa chất xử lý trong đó có clo theo tiêu chuẩn của Bộ Y tế là 0,8 mg/l, tuy nhiên vẫn cao hơn so với hàm lượng châm trước đây 0,3-0,5 mg/l.



Chiều 15-10, UBND TP Hà Nội đã có kết quả xét nghiệm xác định mùi lạ trong nước liên quan đến chất Styren, chất này có tỷ lệ cao hơn 1,3 - 3,6 lần so với mức bình thường. UBND TP Hà Nội khuyến cáo, người dân chỉ nên dùng nguồn nước này để tắm giặt, không sử dụng để nấu ăn, uống.