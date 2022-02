Các bến xe thông thoáng Chiều 6-2, trao đổi với Pháp Luật TP.HCM, đại diện Bến xe Miền Tây cho biết: “Năm nay, tình hình không đông như năm ngoái, mọi thứ ổn định hơn. Bởi năm nay, đến ngày 14-2, học sinh, sinh viên mới học trực tiếp nên không có tình trạng quá tải ở bến xe như mọi năm”. Bến xe Miền Tây cho biết thêm tình hình phục vụ tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 mới nhất trong ngày có gần 1.000 xe (so với cùng kỳ đạt 78,24%) với 11.725 khách (so với cùng kỳ đạt 57,90%). Bến xe đã chuẩn bị rất kỹ các phương án phòng chống dịch cũng như giải tỏa lượng khách nếu có tình trạng quá tải. Tại Bến xe Miền Đông, lượng khách trở về TP.HCM vắng hoe. Cả khu vực sảnh bán vé và trả khách hầu như chỉ có lác đác vài khách. Trao đổi với Pháp Luật TP.HCM, Bến xe Miền Đông cho biết trong sáng 6-2 có khoảng 400 xe từ các địa phương đưa người trở lại TP.HCM làm việc. Dự kiến người dân sẽ trở lại TP.HCM trong đêm nhiều hơn. Bến xe cũng đã chuẩn bị các phương án để đảm bảo phòng chống dịch cũng như an toàn đi lại.